李怡貞展母愛！昨（27）日晚間11點5分宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，地震專家郭鎧紋表示，最大震度達4級，釋放能量等同於16顆原子彈，全台有感驚嚇不已，知名律師李怡貞透過社群臉書發文，還原地震當下第一時間用肉身護著熟睡中的7歲女兒，「我才發現，天啊我原來這麼有母愛！」同時心有餘悸說，「剛才震得模式太奇怪了，我一度還以為是飛彈打來了！」
宜蘭外海芮氏規模7.0地震，釋放能量等同於16顆原子彈，晃醒不少民眾，李怡貞發文還原當下，「剛剛大地震，大到我第一時間用肉身直接護住熟睡的女兒，我才發現，天啊我原來這麼有母愛！」
同時，李怡貞心有餘悸說，「剛才震得模式太奇怪了，我一度還以為是飛彈打來了！」最後不忘報平安，也呼籲民眾把手機充飽電、準備好防災包，以便不時之需。
回顧本起地震詳細資訊，中央氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，最大震度來到4級，新北市4級震度持續11秒、宜蘭16秒，花蓮則是21秒，本起地震雖然規模很大，但因為「深度較深、位置在外海」，才沒讓災害加劇。
陳達毅說明，本次地震發生位置在宜蘭外海，主因是菲律賓海板塊和歐亞板塊之間的隱沒帶活動，通常深度較深。地震專家郭鎧紋也強調，規模7.0的地震，釋放能量等同於16顆原子彈，震度表現上，台灣本島最大為4級。
🔺資料來源－
李怡貞臉書
