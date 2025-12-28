我是廣告 請繼續往下閱讀

今天氣回暖「跨年又急凍」！元旦後「挑戰強烈冷氣團」更冷

今天冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚都偏涼，白天北部微涼、南部舒適微熱

▲今天冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚都偏涼，白天北部微涼、南部舒適微熱。（圖／NOWNEWS資料照）

週二以及跨年夜週三東北季風略增強

到了元旦週四起，另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，接著冷空氣繼續南下，下週五、六挑戰入冬首波強烈大陸冷氣團的機率

▲今天天氣回暖氣溫上升，下週二、三迎接跨年東北季風又南下，元旦後冷空氣接力報到，氣溫一波比一波還要冷！（圖/中央氣象署提供）

元旦過後「氣溫開始逐日下滑」！入冬首波寒流可能這時來襲

包括下週二受到東北季風增強影響，溫度開始小幅下降，導致跨年夜及元旦清晨氣溫都是偏涼冷。

尤其是1月6日至1月8日期間，降溫最為顯著，降幅最為劇烈。

強度也有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。