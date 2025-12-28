今（28）日天氣冷氣團減弱，氣溫稍微回升，氣象專家吳德榮表示，白天北部微涼、南部舒適微熱，各地早晚都偏涼，但從週二開始東北季風略增強，跨年溫度又開始下降，下波冷空氣從元旦開始南下，接連幾波冷空氣都持續南下，有機會挑戰「入冬首波強烈大陸冷氣團」。氣象專家林得恩也提到，尤其是1月6日至1月8日期間，降溫最為顯著，降幅最為劇烈，有可能挑戰入冬首波寒流等級。
今天氣回暖「跨年又急凍」！元旦後「挑戰強烈冷氣團」更冷
吳德榮在「洩天機教室」專欄提到，今天冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚都偏涼，白天北部微涼、南部舒適微熱，西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨；花東偶有零星陣雨。
吳德榮說，週一各地大多晴朗，氣溫持續回升，北部舒適南部微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨的機率；週二以及跨年夜週三東北季風略增強，北台灣雲量增多，局部短暫降雨的機率逐日提高，白天氣溫略降，其他各地晴朗穩定，舒適微熱。
吳德榮說，到了元旦週四起，另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，接著冷空氣繼續南下，下週五、六挑戰入冬首波強烈大陸冷氣團的機率，而歐美的AI模式則將2日及6日兩股冷空氣模擬成1整股，冷空氣更強，氣溫降得更低，但到底是什麼等級的冷空氣，宜再觀察。
元旦過後「氣溫開始逐日下滑」！入冬首波寒流可能這時來襲
氣象專家林得恩則表示，根據中央氣象數最新對溫度指標的預測趨勢來看，未來兩週有2波溫度上下震盪現象，包括下週二受到東北季風增強影響，溫度開始小幅下降，導致跨年夜及元旦清晨氣溫都是偏涼冷。
林得恩提到，明年元旦白天起，溫度開始緩慢回升；1月2日下半天後，氣溫再度下滑，此後至1月10日，若與氣候平均值相比的話，逐日氣溫都是偏低的，尤其是1月6日至1月8日期間，降溫最為顯著，降幅最為劇烈。整體來說2026元旦過後，強冷空氣開始南下，不但維持時間較長（至少10天或以上），強度也有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。
資料來源：洩天機教室、林老師氣象站
