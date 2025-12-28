我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣東部海域昨（27）晚發生規模7.0強震，全台陷入巨大搖晃之中，許多民眾被嚇醒，有網友在社群平台分享，當時他正在看影集《怪奇物語》，突然搖晃讓他以為要掉進「顛倒世界」，貼文一發出，立刻引來5千多個讚，掀起討論。網友在Threads上發文，表示當時正在13樓看《怪奇物語》，突然大地震以為要掉下去顛倒世界，還困惑為什麼這次沒收到國家警報簡訊，貼文一發出立刻引來共鳴，許多人回覆，「我也正在看怪奇物語⋯搖到變在看4DX ⋯」、「超好笑剛剛看完，以為房子下面要開門了」、「直接是荷莉4DX」。不過，也有許多人表示，住在高樓層會感覺更加明顯，提醒民眾要小心安全，並且注意餘震，做好防災工作。而台灣人對地震已經見怪不怪，對於首次在台灣應援的洋基女孩韓籍成員睦那京、崔洪邏與李素敏而言都是第一次遇到，崔洪邏直言，「好害怕！」不少球迷與粉絲也透過社群平台湧入留言，替洋基女孩們加油打氣。