宜蘭縣外海27日深夜11時5分，發生芮氏規模7.0強震，是繼921大地震、0403花蓮地震以來第三大，許多人都躺在床上準備入睡被震醒。然而中國文化大學科學系副教授劉清煌觀察到，在地震發生時，全台灣不少雨量計同時都有紀錄到「地震雨」，全台雨量圖上出現許多斑點。對此，前氣象局長也分享地震雨成因，表示是因為地震搖動雨量計，送出的虛假雨量資料，過去已經出現這樣的現象。
宜蘭7.0深夜強震後「全台開始下雨」？鄭明典揭地震雨真相長知識
文化大學科學系副教授劉清煌在臉書發文表示「昨晚深夜地震，不少雨量計都有紀錄到了地震雨，四張雨量圖可以看出，第一個時段（2200-2300）、第四個時段（2330-0030）都是正常的時雨量，不過在第二個時段（2230-2330）及第三個時段（2300-0000）涵蓋到地震的時間，全台就多出了很多小雨量的斑點。
劉清煌提到，這應該是地震導致傾斗式雨量筒觸發雨量紀錄，而宜蘭及北部地區本來就在下雨，有多少雨量是地震的貢獻就不得而知了。
而該貼文也被前氣象局長鄭明典轉貼說明：「地震雨不是真的下雨，而是地震搖動雨量計，送出虛假的雨量資料，已經出現過不少次這樣的現象，這種虛假的雨量紀錄，通常很小，目前沒特別進行訂正處理，只稱這現象為地震雨！」讓不少民眾都長知識。
未來一週注意規模6餘震！氣象署：做好防災準備別恐慌
對於宜蘭外海發生規模7.0強震，中央氣象署地震預報中心科長陳達毅則表示，本起地震主要成因是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞的「隱沒帶」引起，深度較深，未來一周仍要注意規模5.5至6.0的餘震出現。
陳達毅提到，本次震央半徑30公里的範圍，1978以來也曾發生過33次規模5.5以上地震，可以推斷該位置就是地震好發帶，不過雖然台灣已經連續2年出現規模7以上地震，不過由於樣本數還太小，無法做出「台灣正處於地震活躍期」的結論，且台灣地區每年發生規模7地震的次數，平均仍有0至1次，民眾無需過度恐慌，時刻做好防災準備才是上策。
資料來源：劉清煌臉書、鄭明典臉書、中央氣象署
