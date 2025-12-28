我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭7.0深夜強震後「全台開始下雨」？鄭明典揭地震雨真相長知識

不過在第二個時段（2230-2330）及第三個時段（2300-0000）涵蓋到地震的時間，全台就多出了很多小雨量的斑點。

▲第一個時段（2200-2300）、第四個時段（2330-0030）這都是沒有地震時的時雨量統計，其他地區都沒有任何斑點。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

這應該是地震導致傾斗式雨量筒觸發雨量紀錄

「地震雨不是真的下雨，而是地震搖動雨量計，送出虛假的雨量資料，已經出現過不少次這樣的現象，這種虛假的雨量紀錄，通常很小，目前沒特別進行訂正處理，只稱這現象為地震雨！」

▲但在深夜地震過後，第二個時段（2230-2330）及第三個時段（2300-0000）涵蓋到地震的時間，各地出現雨量斑點，形成所謂「地震雨現象」。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

未來一週注意規模6餘震！氣象署：做好防災準備別恐慌

未來一周仍要注意規模5.5至6.0的餘震出現。

無法做出「台灣正處於地震活躍期」的結論，且台灣地區每年發生規模7地震的次數，平均仍有0至1次，民眾無需過度恐慌，時刻做好防災準備才是上策。