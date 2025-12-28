我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（27）日深夜11時05分，宜蘭縣外海發生芮氏規模7.0強震，多地觀測出最大震度4級，就連雙北都有感。台北市長蔣萬安今（28）日啟程前往雙城論壇，受訪時提及，目前統計台北市約有39件輕微漏水、房屋毀損等輕微災情，大多在凌晨處理完成，市府會隨時掌握狀況應變。昨天深夜天搖地動，23:05東部海域發生芮氏規模7.0強震，台北捷運全線列車一度慢速行駛，並按照SOP進行列車慢速巡軌作業及設備檢視，經查車站及軌道無異常回報，全線列車已於23:25恢復正常營運。北捷呼籲，地震發生時保持冷靜勿慌張，在車廂內請降低身體姿勢、緊握欄杆。蔣萬安今天上午將啟程前往上海參加雙城論壇，針對昨天地震災情，他受訪時表示，第一時間啟動應變機制，EOC也三級強化開設，各局處進駐，並請區公所回報狀況，掌握相關災情，大概有39件停漏水、房屋毀損等輕微案件，大致已處理完成，僅零星個案需要施工，預計今天早上施工完成。蔣萬安說，目前EOC已降為三級常態開設，但會隨時掌握狀況，即刻應變。