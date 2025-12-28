大陸冷氣團減弱，今（28）日各地回暖，天氣風險公司分析師廖于霆表示，下波冷空氣將在周二（12月30日）抵達，跨年夜（12月31日）可能達大陸冷氣團等級，各地低溫僅15至17度，空曠地區更冷。臺大大氣科學博士林得恩則提醒，元旦後強冷空氣影響至少10天，甚至達「入冬首波寒流」等級，需密切關注。
冷氣團今天減弱 全台短暫回暖放晴
廖于霆指出，原本籠罩全台的大陸冷氣團今天明顯減弱，各地氣溫開始回升，北台灣、宜蘭白天高溫來到20度左右，中南部、花東更為溫暖，可達24至26度，整體水氣也變少，除了基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨外，其餘各地回歸多雲天氣。
冷空氣周二再襲 跨年夜挑戰冷氣團等級
廖于霆說明，明（29）日全台天氣最穩定，陽光露臉機會高，北部、宜蘭高溫21至22度，中部高溫23至24度，南部、東南部高溫25至27度，不過很快的在周二有東北季風增強，北台灣雲量增多並將出現局部雨勢，氣溫也開始由北往南逐步下降。
廖于霆強調，最關鍵的天氣變化將發生在周三跨年夜，強度不排除達到「大陸冷氣團」等級，跨年夜倒數時各地低溫15至17度，且伴隨水氣影響，北部、東半部將又濕又冷的狀態。
元旦北部、東部天氣不好 2026年初恐有寒流襲台
廖于霆提及，2026年元旦（1月1日），這波冷空氣的影響達到最強，北部、東半部雲層厚實且有局部降雨，見到元旦日出的機率較低，清晨各地低溫可能下探14至15度，元旦過後的周五、周六（1月2日至1月3日），全台清晨依舊寒冷，周六白天冷氣團才會逐漸減弱。
臺灣大學大氣科學博士林得恩也提到，元旦過後，台灣逐日氣溫都比較偏低，尤其是1月6日至1月8日期間，降溫幅度最劇烈，整體來看，2026元旦過後，強冷空氣開始南下，不但維持時間較長，影響至少10天或以上，強度也有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書、林老師氣象站
