2025年已經快過完了，今年家裡又堆積了不少東西嗎？在YouTube分享日常生活和居家小知識的日本生活達人「Life」表示，東西太多，讓人一想到整理就覺得煩，不過只要逐步減少家中不需要的東西，就能放鬆心情整理，她也分享無壓力丟棄物品的5個小秘訣，讓你迎接乾淨清爽的2026年。
根據日本媒體ESSE報導，在YouTube經營「60歲開始的幸福生活」頻道的日本生活達人「Life」指出，只要找到方法一點一點慢慢減少你擁有的物品，就能讓你輕鬆開始整理，她表示，只要跟著5個簡單的整理小秘訣，就能讓你自然減少物品，讓整理變得更輕鬆。
1、把「我一定要丟掉」的心情改成「能放手就好了」
Life表示，有時候「整理」最重要的不是真的把東西丟了，而是自己的心理障礙，「我一定要丟掉」這個心態有一種義務感，會讓人感到喘不過氣、壓力太大，應該告訴自己「能放手就好了」，心情會變得比較溫和，也可以減少心中痛苦的感覺。
2、一天專注整理一樣東西就好
如果需要整理的東西太多，很容易讓人放棄整理，Life指出，一天只要專注整理一樣東西就好，像是抽屜中的一個盒子、一疊收據等，只要告訴自己「今天就整理這一個吧」，心情會立刻變得輕鬆，只要持續下去，東西一定會慢慢減少，會有往前邁進的感覺。
3、將實體的回憶改成數位版
家裡一定有一些充滿回憶的物品，Life建議，可以把實體的照片、卡片、畫作等，透過手機拍照掃描成電子檔，就可以慢慢把實體空間整理出來，與其想著捨不得丟掉，不如改用其他方式保存回憶，讓整理可以順利進行。
4、猶豫不決的物品先放「保留區」
如果遇到不確定要不要放手的東西，不要又把東西放回原位，可以準備一個籃子或紙箱，把這些猶豫不決的物品放進保留籃或紙箱，觀察幾個月，若發現都沒有使用需求，就可以下定決心放手了，這種做法讓人更容易割捨物品。
5、買東西前先想好它的位置
Life每次購物前，都會問問自己，「這樣東西買回家要放在哪裡？」如果連這樣物品實際擺放的位置都不知道，通常代表它不是必備的物品，只要在購物前先思考一下，就能避免家裡被一堆物品塞滿，真正需要的東西也會自然被留下來。
Life透露，如果想要一次把家裡整理、收納完，壓力會太大，很容易感到疲憊，最後就是放棄整理，只要把5個整理秘訣變成習慣，透過慢慢累積，家裡自然而然就會變得整齊，Life表示，可以依照自己的步調嘗試一個小改變，會發現整理不只是減少物品的過程，也是沉澱心靈、重新整理自己的時光。
資料來源：ESSE、60歲開始的幸福生活
我是廣告 請繼續往下閱讀
1、把「我一定要丟掉」的心情改成「能放手就好了」
Life表示，有時候「整理」最重要的不是真的把東西丟了，而是自己的心理障礙，「我一定要丟掉」這個心態有一種義務感，會讓人感到喘不過氣、壓力太大，應該告訴自己「能放手就好了」，心情會變得比較溫和，也可以減少心中痛苦的感覺。
如果需要整理的東西太多，很容易讓人放棄整理，Life指出，一天只要專注整理一樣東西就好，像是抽屜中的一個盒子、一疊收據等，只要告訴自己「今天就整理這一個吧」，心情會立刻變得輕鬆，只要持續下去，東西一定會慢慢減少，會有往前邁進的感覺。
3、將實體的回憶改成數位版
家裡一定有一些充滿回憶的物品，Life建議，可以把實體的照片、卡片、畫作等，透過手機拍照掃描成電子檔，就可以慢慢把實體空間整理出來，與其想著捨不得丟掉，不如改用其他方式保存回憶，讓整理可以順利進行。
4、猶豫不決的物品先放「保留區」
如果遇到不確定要不要放手的東西，不要又把東西放回原位，可以準備一個籃子或紙箱，把這些猶豫不決的物品放進保留籃或紙箱，觀察幾個月，若發現都沒有使用需求，就可以下定決心放手了，這種做法讓人更容易割捨物品。
Life每次購物前，都會問問自己，「這樣東西買回家要放在哪裡？」如果連這樣物品實際擺放的位置都不知道，通常代表它不是必備的物品，只要在購物前先思考一下，就能避免家裡被一堆物品塞滿，真正需要的東西也會自然被留下來。
Life透露，如果想要一次把家裡整理、收納完，壓力會太大，很容易感到疲憊，最後就是放棄整理，只要把5個整理秘訣變成習慣，透過慢慢累積，家裡自然而然就會變得整齊，Life表示，可以依照自己的步調嘗試一個小改變，會發現整理不只是減少物品的過程，也是沉澱心靈、重新整理自己的時光。
資料來源：ESSE、60歲開始的幸福生活