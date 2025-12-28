我是廣告 請繼續往下閱讀

是不是跟921一樣可怕了啊？」

這就是921大地震的感覺嗎？」

▲12月27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，許多年輕人被嚇壞。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）

年輕人不懂921威力到底多強！受災戶心聲全說了

加上許多人看芮氏規模跟1999年9月21日發生的「車籠埔斷層」7.3大地震相差不多，認為強度可能一樣

沒有人想再體驗過那一次的感覺，所以也請大家不要再拿現在的地震一直比擬921了，做好防災準備才是重要的。」

▲12月27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，各地震度搖晃時間。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）

921大地震為何死傷慘重？3大關鍵原因

當時芮氏規模達到7.3以外，震源深度竟然只有8公里

除了發生時間是大家都已經熟睡的時間

地震震源深度太淺，加上搖晃時間太長，3大關鍵也讓地震破壞力更強、死傷更為慘重。

▲921大地震造成2415人罹難、29人失蹤、11305人受傷、51711棟房屋全倒、53768房屋半倒等。（圖/維基百科）

宜蘭27日深夜發生規模7.0強震，國家級警報大響，北部地區也都相當有感，然而就有不少年輕人就表示「這已經是近幾年第3大的地震，是不是跟921一樣可怕」，結果釣出許多當年921地震受災戶分享心聲，直言：「沒有人想再遇到那種地震，等級還是差別很大。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我真的要嚇死了....這是我有長大之後第一次感受到最強的地震，、「近幾年第三大的地震，第一次感受到這種上下搖晃的地震.....而且還搖好久，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「去年花蓮地震我都沒這麼驚訝.....這次真的感覺到天要崩了」、「很好奇921到底有多誇張，這次我已經心臟快受不了了」、由於昨天發生的地震，是繼去年0403花蓮大地震後，再次有達到芮氏規模7地震，不少年輕一輩的民眾都被嚇一跳，最長搖晃時間長達21秒，北部地區也有搖到10秒以上，而且是上下左右感受都有，，才在社群引爆討論。不過有許多當年921受災戶就出面表示「身為921房屋全倒的受災戶只能說，不管是0403還是1227都遠遠不及921，當時地震時間在半夜大家都早在睡覺，芮氏規模更大不說，還是極淺層只有8公里的地震，搖晃時間天崩地裂102秒，當時人生真的只有絕望，回顧921大地震發生始末，在1999年9月21日凌晨1時47分在台灣中部山區的逆斷層型地震，肇因是車籠埔斷層的錯動，在地表造成長達85公里的破裂帶，，整整搖晃了大約102秒才停止。，許多人根本沒辦法逃生、防備就遭倒塌房屋掩埋外，最終統計這場地震造成2415人罹難、29人失蹤、11305人受傷、51711棟房屋全倒、53768房屋半倒等，是台灣戰後時期傷亡最慘重的自然災害。