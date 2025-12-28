「0度線」將接觸台灣！前中央氣象局局長鄭明典表示，跨年、元旦期間有一波冷空氣南下，不斷降溫後，「0度線」在周四（1月2日）有機會碰到台灣，地面溫度有機會跌破10度，台北站氣溫則達到「強烈大陸冷氣團」等級。
0度線是什麼？
鄭明典指出，通常在冬季低溫預報時說「0度線接觸台灣」，幾乎肯定是說「850百帕的等溫線」，因為模式預報的地面溫度通常會有系統性偏差，需要很多「訂正」才能使用，一個方便的替代方案就是看850百帕的溫度來推估地面氣溫。
0度線氣溫怎麼看？周四就會接觸台灣
鄭明典解釋，冬季冷空氣出海，由於海溫高，垂直混合很有效率，混合層高度通常高於850百帕，混合層如果飽和（下雨狀態），那接近海平面的地面氣溫，像是台北站氣溫，大約就是850百帕溫度+8度，如果混合層很乾，那就+12度，一般是在+8到+10度之間。
所以當850百帕0度線接觸台灣陸地，台北站上空850百帕的溫度小於2度，那地面氣溫就有很高的機率達10度以下，鄭明典說明，近年來台北站的氣溫都比周邊高1至2度，所以850百帕的0度線接觸台灣，變成有「強烈大陸冷氣團」可能來襲的意思，目前來看，周四晚上就有機會。
中央氣象署預報員林定宜則提及，今明天東北季風減弱，溫度回升，北部、宜蘭回到20度以上，周二、周三東北季風增強影響到周四，預估周五、周六會有另一波冷氣團南下，全台都會明顯降溫。
林定宜指出，周二至周四東北季風稍微增強，新竹以北、宜蘭雨勢明顯，花東、恆春地區及竹苗山區有零星短暫雨，跨年到元旦主要降雨區域為桃園以北及宜蘭，花東雲量較多，中南部多雲到晴。
資料來源：鄭明典臉書
