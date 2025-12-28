我是廣告 請繼續往下閱讀

27日晚間全台發生芮氏規模7.0強震，新北市五股區一所國小疑似因地震導致校內管線漏水，62歲林姓工友深夜進入校園進行檢修，未料在處理過程中疑似失足墜落，頭部重創，經緊急送醫搶救仍不治，警方已報請檢方相驗，釐清確切死因。警方表示，地震發生後，凌晨1時許有民眾發現校門口附近出現漏水情形，隨即報警處理。警方聯繫校方警衛入內查看，並陪同協助尋找水源開關。直到凌晨2時45分左右，校方總務主任前往4樓廁所查看時，發現林姓工友倒臥地面，身旁放置一支鋁梯，已無呼吸心跳，立即通報119到場急救，隨後送往部立台北醫院，但林男於凌晨2時56分到院前已明顯死亡。警方調閱監視器畫面發現，林男平日居住於校內宿舍，晚間11時05分地震發生後不久，約11時10分從宿舍前往校內地下室取出鋁梯，隨後上樓至廁所查看水閥，疑似在爬梯關閉水源時不慎跌落，後腦勺遭受重擊。目前警方已通知校方人員及家屬製作相關筆錄，並由鑑識人員進入校園採證，全案已報請新北地檢署相驗，進一步釐清事發經過與確切死因。