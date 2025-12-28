我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列26日正式宣布，承認位於非洲之角的索馬利蘭（Somaliland）是獨立國家，引發國際社會關注，這項外交大動作，對於已在索國深耕多年並互設代表處的台灣而言，無疑是極具意義的外交推進訊號。事實上，近期當地的台商投資，也有重大里程碑。我國涉外人士指出，以色列與索馬利蘭兩個國家，皆為台灣理念相近的民主夥伴，隨著以、索正式建交，未來台灣將能在既有的友好基礎上，尋求與兩國政府進行三方合作的可能，進一步深化民主盟友間的連結。事實上，台索兩國自2020年互設代表處後，合作領域已從農業、醫療擴展至海事安全，今年更簽署了「台索海巡合作協定」，共同強化「非紅海岸線」的戰略布局。在以色列宣布承認索國的前夕，由台灣中天國際貿易公司主導的「柏培拉市（Berbera）檢疫區」舉行了動土典禮。這項投資案耗資2000萬美元（約新台幣6.3億元），不僅是台灣在索國的首筆重大私人投資，更是結合了台灣、美國與沙烏地阿拉伯投資者的開創性合資計畫，堪稱東非地區的首例。中天國際貿易總經理、索馬利蘭台商協會會長陳渝甄強調，該檢疫區未來將引進台灣的技術，包括太陽能光電與電子標誌管理，提升索國牲畜出口競爭力。我國駐索馬利蘭大使羅震華與索國畜牧部長穆罕默德出席動土儀式，雙方都看好此項工業園區化的投資，能發揮技術展示效果，吸引更多國際資金進駐索馬利蘭，打造非洲之角的民主經貿樞紐。