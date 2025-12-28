中央氣象署地震測報中心表示，今（28）日上午10時55分，宜蘭東部海域發生芮氏規模3.8的小區域地震，震央在宜蘭縣政府東南東方26.9公里處，深度66.5公里，最大震度1級，出現在宜蘭縣南澳、桃園市，屬於昨（27）日晚間規模7.0強震的第2起餘震。
昨天晚間11時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，全台有感，地震測報中心科長陳達毅指出，地震規模雖然達7，但地震「深度較深、位置在外海」，因此台灣本島震度沒有過大，餘震頻率也較低，未來一周仍要注意規模5.5至6.0的餘震出現。
宜蘭外海規模7.0強震發生後，目前氣象署觀測到共有2起較明顯的餘震，分別是今天凌晨0時45分規模4.7，以及上午10時55分規模3.8，該地區1978以來曾發生過33次規模5.5以上地震，可以推斷該位置就是地震好發帶，民眾仍要提高警覺。
此外，陳達毅提及，台灣雖然已經連續2年出現規模7以上地震，不過由於樣本數還太小，無法做出「台灣正處於地震活躍期」的結論，且台灣地區每年發生規模7地震的次數，平均仍有0至1次，民眾無需過度恐慌，時刻做好防災準備才是上策。
資料來源：中央氣象署
