在一場輸不起的關鍵戰役中，彰化縣成功高中迎來隊史最重要的時刻。HBL高中籃球甲級聯賽男子組小組賽最後一天，彰縣成功高中於27日以64：50力退東山高中，不只完成必須取勝的任務，更成功達成「至少淨勝11分」的嚴苛門檻，首度闖進8強，正式改寫校史。由於同組的松山高中與南山高中已提前確定晉級，成功高中與東山此役形同正面對決，勝者才能搭上最後一班「8強直達列車」。比賽開局，雙方即展現高張力防守，首節彰縣成功以14：9先行取得領先。進入第二節，在「余家兄弟」帶動下，成功高中一度拉開比分差距，但東山高中由游元鈞挺身而出回應攻勢，使比賽在半場結束時仍維持緊繃局面。易籃後，雙方持續拉鋸，東山替補戰力袁璿承頻頻衝擊禁區，讓成功高中承受不小壓力。然而真正決勝時刻，成功高中展現沉穩度，主控余玄騰接管比賽節奏，不僅在攻防兩端做出關鍵貢獻，終場前讀秒階段更命中象徵晉級的關鍵進球，讓比分正式跨過晉級門檻。余玄騰此役繳出7分、11籃板、6助攻、5抄截、2阻攻的全面數據，完美詮釋場上價值；高三後衛余玄胤則攻下12分，兩人努力幫助球隊多年努力在這一刻化為真實成果。終場哨響，彰縣成功以64：50收下勝利，也如願以超過11分的勝分差，確定站上8強舞台。這場勝利不僅象徵彰縣成功高中隊史首度晉級HBL男甲8強，更是長期耕耘、一步一腳印累積而來的具體回報；至於東山高中，則將轉往外卡賽續戰，力拚延續賽季。