如果不要刮刮樂的話，有人可以推薦什麼彩券嗎？」

▲威力彩13.5億頭獎日前已經開出，彩迷過年興致缺缺，討論還有什麼彩券適合過年試手氣，引爆討論。

威力彩13.5億被端走！彩迷過年改買大樂透：春節加碼CP值高

單注50元的大樂透，不僅可以對正彩開出的號碼，還可以對加碼100萬大紅包、10萬小紅包的獎項

▲單注50元的大樂透是過年試試手氣的首選，不僅可以對正彩，還能對大紅包100萬、小紅包10萬，CP值被彩迷公認最高。

中獎率瞬間變成1/16萬左右，比原本的大樂透中獎率更容易84倍；而小紅包每一期開出126組號碼，中獎率也是提高到1/11萬

大樂透9選6的魔力銷售額暴增！已經有66人幸運中獎

第一期加碼已經開出24組大紅包、42組小紅包，總計66組民眾好運爆棚

▲大樂透春節加碼第一期已經開出24組大紅包、42組小紅包，總計66組民眾好運爆棚中獎。

威力彩昨（12）日晚上開出13.5億頭獎，由新竹東區「金元寶彩券行」以及新北板橋「福泰彩券行」開出2注，每位幸運兒可以獲得6.77億元，然而許多人也意外年前威力彩開出頭獎，讓今年過年高額獎金瞬間要重新累積，眾多彩迷沒了興趣，就有不想玩刮刮樂又想試試手氣的民眾，好奇過年台彩還有什麼可以玩，不少人都推薦「大樂透」，因為有春節加碼的緣故，僅需要50元就能夠搏百萬紅包，堪稱是過年CP值最高的彩券。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「威力彩頭獎13.5億已經開出來了，看來都市傳說被打破，台彩這次過年前就開出頭獎給你看，平常沒在買彩券的我，過年也想說可以試試手氣，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「朋友都不碰刮刮樂，大樂透春節加碼50元中過10萬」、「大樂透現在不買更待何時，正彩、加碼紅包50元就能對獎」。然而為何這麼多人會推薦過年必買「大樂透」，就是因為台彩春節推出加碼的緣故，，這個CP值是許多彩券都比不上，就連刮刮樂也是望塵莫及。以大樂透一般狀況來說，只能對6碼，中頭獎的機率只有1/1398萬，但是春節加碼的大紅包100萬，是開出9個號碼中6個就得100萬，每一期總計會開出84組中獎號碼，，以單注50元來說，著實是台彩過年期間CP值最高的一種彩券。台彩從12日開始一連會加開春節大小紅包的獎號，，對比過去每一期因為槓龜累積買氣新增約1000萬來看，這個成長幅度非常驚人，台彩預估今天第二期加碼，銷售額將達到2.1億以上，這就是「C9取6」的對獎魔力，人人都想中大獎好過年。根據台彩12日晚間公布派彩結果，，在過年前中到大樂透春節加碼獎項。只能說過年要試試手氣，刮刮樂中大獎機率太低、其他彩券又沒加碼，不影響生活的情況下，大樂透銅板價50元可能是你最好的選擇囉！