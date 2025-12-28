我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫轉發阿Ken（如圖）過去演過八點檔《青龍好漢》的片段，直呼好不習慣，阿Ken也馬上回覆，一來一往互動引發爆笑。（圖／周杰倫IG@jaychou、阿Ken IG@kenlin125）

天王周杰倫與阿Ken是演藝圈出了名的好友，不只會互相支持，還常常一起打籃球等私下互動。而近日有人翻出阿Ken在2003年出道初期，出演民視八點檔《青龍好漢》的片段，20年前認真演戲的嫩樣全曝光，火速引起熱議，就連好友周杰倫都超不習慣，還在昨（27）日轉發到自己IG限時動態直呼：「你在認真什麼」。阿Ken過去在出道初期出演八點檔《青龍好漢》的片段，被網友挖出後在網路上瘋傳，竟還被周杰倫看到，轉發後不忘虧一下好友，「你到底在認真什麼，好不習慣」，讓阿Ken馬上自誇，「二十年前，認真的男人真帥氣」。影片中，阿Ken與現在成熟帶鬍子的模樣不同，看起來非常青澀，臉也看起來較清瘦，跟現在於綜藝自然搞笑的模樣差很多。《青龍好漢》是在2003年、由馮凱導演執導的的古裝八點檔，以清朝太平天國作亂為時代背景，阿Ken在劇中飾演「蔡老闆」一角。只見他戴著紅色流蘇尖頂捕快帽、身穿灰色古裝、外搭紅黑相間的背景，完美融入時代背景，看起來懷舊感十足。阿Ken在影片中一臉認真的說著台詞，「我們總捕頭沒血、沒淚，我哪敢留在他身邊，我也得走」、「不能眼睜睜看著你們父女冤死」，想要拯救眼前的父女，認真模樣跟現在綜藝上的搞笑態度差超多，難怪連好友周杰倫都直呼看不習慣。阿Ken出道是被王偉忠發掘，從《全民最大黨》短劇開始進入演藝圈，之後與納豆搭檔主持《大學生了沒》爆紅，並師承邰智源，是演藝圈高學歷的諧星與主持人。他曾組團「CUG嘻遊記」，跨足電影圈並自編自導《練愛iNG》，近年執導《X！又是星期一》，在演藝事業上從主持人到導演都有亮眼表現，近期還開啟副業甜甜圈店，也經營的有聲有色。