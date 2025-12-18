我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲擔任台中跨年演唱嘉賓，中途竟有陌生男子騎機車衝上舞台，場面至今難以忘卻。（圖／翻攝自YouTube）

吳宗憲跨年男大生騎車上台！阿KEN還原過程

▲阿KEN解答男大生騎車衝上台的過程，令人印象深刻。（圖／翻攝自11點熱吵店）

本月31日迎來2025年最後一天。回憶起過往跨年晚會場面，2019年吳宗憲於台中獻唱時，一名身穿黑衣的男大生竟騎著機車直衝舞台，最後男大生被依社維法送辦，驚險畫面於昨（17）日又被網友挖出，當年晚會主持人阿KEN現身解答，引來36萬人熱議。吳宗憲2019年參加台中跨年晚會，正在深情演唱〈笨小孩〉時，突然有一名身穿黑衣、頭戴安全帽的男子騎著機車衝上舞台，直接停在吳宗憲旁邊，當下他傻眼愣了愣：「送外賣的吧？怎麼會有這一段，我怎麼不知道？」後來吳宗憲的兒子鹿希派及阿KEN才趕緊衝上台救場，讓工作人員把該男子帶走。有趣的是，至今外界好奇該名男子「到底怎麼騎車上台的？」對此，阿KEN日前於談話節目《11點熱吵店》解答，並還原當時自己從後台狂奔、抓麥克風跑上台救場過程，令人印象深刻。事後該男子也被警方帶去接受調查，他自稱是台中某私立大學學生，騎車從麗寶樂園入場後，一路喊著：「借過！借過！」竟無人阻攔，讓他就這樣騎上舞台。影片掀起網友討論，「吳宗憲臨場好強，不愧是老牌藝人」、「只要你夠淡定，所有工作人員都會以為你是大會安排的人！」