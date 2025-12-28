我是廣告 請繼續往下閱讀

近日許多長輩LINE群組與YouTube出現多段影片，宣稱政府已敲定2026年春節發放「長者綜合生活補助」，每人可領高達12000元。已被事實查核中心證實是假消息，經查證這些影片由AI生成，目前中央與地方政府皆無相關預算，提醒民眾別被騙了。事實查核中心指出，假影片內容高度雷同，顯然是特定頻道散布。內容列出三項津貼名目，實際上是漏洞百出的內容農場訊息。查核記者詢問各縣市均是「查無此項計畫」。警方警告，這類假訊息常含有詐騙動機，引誘長者點擊連結或加入私人群組，導致個資外洩或帳戶財產損失。儘管萬元補助是假，但部分縣市確實有行之有年的「春節禮金」，但發放對象與金額各有不同，各縣市規範差異大，並非全台統一，更沒有所謂的「萬元紅包」。事實查核中心呼籲，若想了解正確的社福補助資訊，可以查看政府官網公告，或向社會局處洽詢。網路上來路不明，應採取「不聽、不信、不轉傳」的原則，避免成為假訊息與詐騙集團眼中的肥羊。