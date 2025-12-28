日本是台灣人最愛的旅遊目的地，當地販賣機文化盛行，路邊隨處可見機台，總讓人忍不住投幣購買。不過，相對於超商可以直接用手觸摸確認飲料溫度，販賣機只能隔著機器觀看商品外觀，根本不知道飲料本體夠不夠冰或熱。對此，有專家分享日本販賣機的一項特殊設計，能直接讓機器顯示出飲料目前的溫度，這可是連許多日本人都不知道的冷知識。
日本販賣機超貼心隱藏設計！按住退幣鍵顯示飲料溫度
近期日本已開始下雪，許多台灣人飛往當地欣賞雪白世界、嘗試滑雪，享受獨特的雪國風情。但在冷風刺骨下，旅客常需要熱飲暖身，而街頭上能最快買到熱飲的地方，就是超商與販賣機。
相較於超商能直接確認飲品溫度，販賣機只能看樣品；曾有民眾投幣買熱飲後，掉出來的飲料卻不夠熱，似乎是廠商剛補貨，加熱時間不足導致，喝下去根本無法暖身。
對此，日本旅遊雜誌《ikidanen》曾分享一項連「日本人都不知道的自動販賣機小秘密」，那就是只要在投幣前，按住販賣機的「找零（退幣）」鍵約5秒左右，再按下想喝的飲料，顯示價格的螢幕上就會出現機器內該商品的溫度，不論冷、熱飲都能顯示！
不過，《ikidanen》也補充，並非日本所有的自動販賣機都有這項功能，但市佔率最高的三得利（Suntory）、朝日（Asahi）兩大廠的機台多有設置。今年IG、YouTube上也有許多台灣部落客前往日本實測這項功能，結果都成功驗證。
值得一提的是，目前日本新式的販賣機，部分已開始在面板直接顯示溫度區間，這項小冷知識在未來可能逐漸派不上用場。因此建議民眾近期有到日本玩，不妨趁現在測試看看這項連日本人都未必知道的隱藏功能吧！
資料來源：ikidanenippon
