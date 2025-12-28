我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣五人制足球門將再度成為網路焦點。在近日進行的 FF1臺灣五人制足球一級聯賽 季軍賽中，桃園FC與新竹未來里宇宙聯激戰至PK大戰，場上卻出現讓球迷又傻眼又想笑的畫面。新竹隊門將、被球迷暱稱為「慶祝哥」的 鄭凱鴻，再度因為「提早慶祝」鬧出烏龍。比賽中，鄭凱鴻在PK防守時成功撲出對手射門，隨即高舉雙手慶祝這次精彩表現，卻未注意到皮球並未完全出界，仍在場內緩慢滾動，結果被對手補射破門得分。這一幕立刻被現場鏡頭完整捕捉，也迅速在社群平台瘋傳。巧合的是，這已經不是他第一次出現類似狀況，讓不少球迷忍不住驚呼：「怎麼又出現如此情況。」不過，與過往不同的是，這次故事迎來了「好結局」。在被烏龍失分後，鄭凱鴻並未受到影響，反而迅速調整心態，在接下來的PK關鍵時刻成功守住射門，最終新竹未來里宇宙聯以5：4擊敗桃園FC，順利拿下FF1聯賽季軍。賽後，鄭凱鴻也親自於社群媒體發文回應，再度展現他的自信與幽默。他寫道：「FF1完美落幕，第三名。雖然在最後PK大戰又發生了慶祝鍵，但那又怎樣，我並沒有被影響到，反而讓我更想把下一顆守住，我也做到了也贏下了比賽，感謝各位隊友還是繼續相信我。」一番話獲得不少球迷力挺，直呼「這心態才是真門神」。這起事件也引來球隊官方社群加入自嘲行列，幽默調侃自家門將「又來了」，相關片段與梗圖迅速在網路上發酵。儘管「提早慶祝」再度成為焦點，但最終能在關鍵時刻穩住陣腳、幫助球隊奪勝，讓這位FF1台灣五人足球「慶祝哥」從網路迷因主角，轉而成為話題英雄。