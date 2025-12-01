我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Winter與田柾國（如圖）緋聞延燒，兩人疑似同款刺青引熱議。（圖／BTS X@BTS_twt）

韓國女團aespa人氣成員Winter今（1）日迎來25歲生日！不過最近她和BTS防彈少年團成員田柾國的緋聞鬧得沸沸揚揚，兩人被眼尖粉絲發現手臂疑似有同款刺青，瞬間成為熱議焦點。其實，Winter之前也和男團ENHYPEN成員梁禎元傳過緋聞，不過當時Winter所屬的SM娛樂不只火速否認，還強調毫無根據，並揚言提告。反觀這次面對田柾國的緋聞，SM娛樂卻只是輕描淡寫回應，讓外界紛紛猜測是否默認戀情，甚至掀起粉絲激烈討論。2024年底，Winter曾傳出與梁禎元交往，起因源自某位網友的爆料，還曝光兩人在江南區酒吧約會的照片，引發網路熱議。SM娛樂與男方經紀公司也立即出面否認，直言傳聞毫無根據，並指出散布照片的網友還曾想用此向媒體索取錢財，但沒成功才惡意散播謠言。對此，SM娛樂甚至喊話將提告，嚴格保護藝人隱私與名譽，也讓外界看出公司對於此事的高度重視。不過近來Winter、田柾國爆出戀愛消息，SM娛樂回覆沒有立場，HYBE娛樂則是沒有回應，也讓粉絲猜測可能就是公司默認戀情。還有粉絲化身偵探，發現兩人手臂刺青相似，還仔細比對穿搭、飾品都有相當程度的重疊。除此之外，沒聽過同門女團演唱會的田柾國，還在入伍期間被捕捉在aespa演唱會上現身。諸如此類的線索曝光後，粉絲們更是希望雙方公司發布聲明解釋，甚至掀起了抵制潮。近期還有ARMY（BTS粉絲名）花錢租卡車抗議，放上不除刺青就退團的標語，並要求HYBE娛樂給予回應，也有許多網友怒批：「公司操控大眾言論」、「退伍後不活動只顧談戀愛」。1月1日的壽星不只有Winter！還有韓國演員李原種、台灣演員言承旭、日本男團KinKi Kids成員堂本光一、台灣演員傅子純、香港演員杜宇航、日本模特兒小林惠美、韓國男團Super Junior成員李晟敏、台灣模特兒林又立、韓國女團gugudan成員鄭美美，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！