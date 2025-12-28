廚房必備用品「砧板」，材質選擇多樣，各有優缺點，胸腔暨重症醫師黃軒表示，砧板可是廚房的「隱形殺手」，日常切東西時，菜刀會在砧板上留下刻痕、裂縫，導致細菌、黴菌在裡面繁殖，而且不管是什麼材質的砧板，最好2年就要更換，使用超過2年的砧板根本就是「細菌炸彈」。
砧板沒你想得乾淨 刀痕都是細菌「豪華公寓」
胸腔暨重症醫師黃軒指出，日常使用的砧板可能比你想像中的還要髒，刀痕和裂縫是細菌、黴菌的「豪華公寓」，平常把食物放上去後，會留下食物殘渣，加上潮濕的環境，讓細菌、黴菌大肆生長，一項發表在 《食品保護雜誌》(Journal of Food Protection) 的研究證實，就算是看起來乾淨的砧板，有刀痕的地方還是藏有一定數量的細菌，像是金黃色葡萄球菌和大腸桿菌，對抵抗力弱的孩童、長輩、腸胃道脆弱的族群來說，是莫大的威脅。
砧板應該選什麼材質？各有優缺點
黃軒直言，並沒有完美的砧板材質，目前市面上的砧板材質都有優缺點，民眾根據使用習慣和需求，自行選擇能接受的材質，像是習慣砍、剁的家庭，可以選擇實木砧板。
📌竹製：竹製砧板比較輕便、價格親民，但長期使用下，較容易累積細菌，需要頻繁更換。
📌塑膠：塑膠製砧板便宜、便宜，因為材質軟，容易產生較深的刀痕，而且有些劣質塑膠可能會釋放出有害物質。
📌不鏽鋼：不鏽鋼材質的砧板雖然抗菌，但是材質太硬，容易讓菜刀磨損，加上太光滑，切東西時容易滑刀。
📌木製：木製砧板對刀具很友善，但是木質容易吸水、發霉。黃軒提醒，如果要買木質砧板，一定要選「整木原切」的砧板，因為拼接木可能含甲醛，危害健康。
砧板有使用壽命！期限一到一定要換
黃軒表示，無論哪一種材質的砧板，只要使用超過兩年，就會變成「細菌炸彈」，菌落總數都可能飆升到每平方公分超過3000個菌落形成單位，尤其是竹製砧板，更可能達到千倍級增長，黃軒提醒，如果砧板有「發霉、開裂、深刀痕」，就要立即淘汰，即使外觀完好，也強烈建議每兩年更換一次，這些錢跟全家人健康比起來，根本不值得一提。
砧板維護小撇步
1. 生熟分開：避免交叉污染。
2. 即時清洗：每次用完立刻徹底清潔。
3. 徹底晾乾：保持通風乾燥。
4. 定期消毒：適度使用消毒液。
5. 定期檢查：發現異狀立即更換。
家事達人陳映如也分享「砧板除菌法」，砧板使用完後先洗乾淨，倒上有抗菌成分的洗碗精，塗抹均勻，靜置20分鐘，再把洗碗精清洗乾淨，就可以了，陳映如表示，她平常使用清潔用品前，都會仔細閱讀使用說明，意外發現洗碗精還能用來除菌。
資料來源：胸腔暨重症醫師黃軒、家事達人陳映如
