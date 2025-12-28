我是廣告 請繼續往下閱讀

▲堂本光一與佐藤惠傳將結婚。 （圖／X）

▲堂本光一（如圖）宣布結婚。（圖／堂本光一 IG@ koichi.domoto_kd_51）

日本女星佐藤惠（佐藤めぐみ） 上月30日於Instagram宣布，正式離開合作長達27年的經紀公司「星塵傳播」，隨後更悄然刪除個人IG帳號，引發外界諸多揣測。而日本男神堂本光一今（28）日宣布婚訊，對象疑似就是愛情長跑10年的佐藤惠，消息一出立刻掀起熱議。事實上，佐藤惠自國民劇《金八先生》出道，是罕見實力在線卻低調的女星。堂本光一傳出婚訊後，網友多半給予祝福，而外界也好奇，能夠擄獲男神芳心的佐藤惠背景，事實上，佐藤惠13歲左右即被星探發掘，加入星塵傳播，並於2001年透過TBS《3年B組金八先生》第6季出道，在劇中飾演成績優秀卻背負家庭困境的優等生「赤嶺繭子」，清新氣質令人印象深刻。後續佐藤惠持續精進演技，在2004年時演出電影《銀色天使》，片中飾演主角之女「北島由希」，2005年更首度主演舞台劇《在世界中心呼喊愛》，2007年則擔綱NHK晨間劇《Chiritotechin》，戲路逐步拓展。此外她也曾在電視劇《花樣男子》中，飾演女主角的朋友「三條櫻子」，大受好評。至於佐藤惠與堂本光一的戀愛史，兩人於2009至2010年間合作音樂劇《Endless SHOCK》相識，擦出愛火，雙方穩定交往10年，感情始終低調，僅偶爾因社群平台上的「暗示性貼文」引發粉絲討論，一直到2023年2月，《體育日本Sports Nippon》曾報導兩人正認真交往，但當時雙方事務所既未承認、也未否認。直到今年9月底，佐藤惠宣布離開經紀公司星塵傳播並刪除IG帳號，且未對未來工作規劃多作說明，外界便開始揣測是否與人生新階段有關。如今婚訊再被日本週刊點名，雖尚未獲得兩位當事人證實，但仍有粉絲送上祝福。