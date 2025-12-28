我是廣告 請繼續往下閱讀

台股ETF換股再度引發圈內熱議！資產規模達千億級的復華台灣科技優息（00929）成分股近日罕見大動作調整成份股，名單大換血，將納入台積電、聯發科、大立光等16檔重量級指標股，「豪華陣容」全入列，刪除創見等6檔個股，將於明日（29日）起生效。00929追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，臺灣指數公司26日公布最新指數定期審核結果，00929本次定期審核為16檔納入、6檔刪除，相關成分股納入和刪除變動將自12月26日交易結束後生效（亦即12月29日起生效），且指數定期審核生效日（含）起設有八個交易日的指數調整過渡期。納入的16檔個股分別為台積電、億光、聯發科、大立光、牧德、家登、致伸、譜瑞-KY、聖暉、廣明、環球晶、長科、是方電訊、崑鼎、可寧衛、富邦媒；刪除的6檔分別為創見、僑威、碩天、天鈺、佳必琪、飛捷等。據了解，00929所追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，已同步擴大成分股範圍，將原本以科技為主的選股邏輯，延伸納入生技醫療、綠能環保與數位雲端等產業，成分股檔數一舉擴增至50檔，使指數結構更趨多元。在制度面上，指數運作也全面升級。定期審核次數由過往每年6月一次，調整為一年兩次，新增12月定審機制。同時，因應成分股檔數增加，調整緩衝區也重新規劃，但仍設有更換上限，6月最多替換24檔、12月最多16檔。權重審核也同步改為每年兩次，固定於2月與8月進行。市場解讀，這波調整反映指數規則翻新後，對產業結構與股性重新洗牌，也讓00929的整體配置更貼近大型權值股與高息科技股的結合方向。此次調整後也將於明日開始正式生效，投資人也將關注接下來00929的個股表現及收益情形。