▲李俊昊粉絲見面會狂飆中文，還撒嬌撩粉。（圖／SHOWOFFICE提供）

韓國藝人李俊昊於27、28日於台大綜合體育館1樓舉辦《Typhoon Family Drama Fan Meeting in ASIA with LEE JUNHO in TAIPEI》，連續兩日與台灣粉絲近距離互動。才剛以AAA頒獎典禮來台的他，不到1個月再度訪台，也讓李俊昊開心喊：「很高興這麼快又跟大家見面！」李俊昊還在現場重現《颱風商社》名場面，不僅大跳夜店舞撩粉，還嘴甜展現說服離職員工留下來的方式，直接比出愛心開啟撒嬌模式，「沒有錢，只能給你們很多愛，不要離職，我愛你們！」，讓粉絲都笑翻。李俊昊在現場重現《颱風商社》名場面，被問到如果身為社長，該如何說服想離職的員工留下來時，他立刻送上愛心、幽默回應：「沒有錢，只能給你們很多愛，不要離職，我愛你們！」此外，他也現學現賣中文，接連說出「讚啦」、「水啦」、「給你們錢」、「加油」、「我愛你們很多」等等，逗得粉絲笑聲不斷。除了在舞台上開放粉絲拍攝「強太風週邊小卡」外，還重現強太風對著女主角米鮮的眨眼微笑，更開玩笑的說「我晚一點會上網去看大家今天拍到的照片，上傳前記得一定要幫我修圖」。在「幸運商社 Man」單元中，李俊昊透過夾娃娃機抽出粉絲指定任務，除了化身「橘子族強太風」，在台上隨著夜店風音樂熱舞，重現戲劇《颱風商社》第一集中令人印象深刻的夜店舞蹈橋段。在粉絲不斷呼喊安可的要求下，他更大方加碼再跳一次，笑說：「大家的反應也太熱烈了，就好像是在跳我個人專輯裡的歌一樣。」而談到角色「強太風」與自己最相像的瞬間，粉絲立刻秒答：「一樣可愛、一樣性感、也一樣帥！」引發全場笑聲。李俊昊也分享了到台北的TMI，例如今天起床第一件事情是做了半身浴，以及昨天抵達台北之後，一定要吃的東西就是「牛軋餅」，另外也提到了他知道粉絲很用心的在101大樓和捷運站都做了應援，真的非常感動。而他在2月來台時，還拄著拐杖，讓粉絲都非常擔心，這次看到他在台上勁歌熱舞的模樣，粉絲才稍稍放心，李俊昊也透露復原狀況，表示還有在吃藥復健，但只有痛才會吃藥，並喊話大家不用擔心。而這也是李俊昊繼今年2月Fan Concert《Midnight Sun》後，睽違約10個月再度來到台北，他表示，當時還在想說什麼時候可以再來跟大家相見，結果能夠這麼快再回到同一個地方，是同一個場地卻是不同的心情，「2025年一整年都是以颱風商社的強太風這個角色度過，能夠在年末因為《颱風商社》再次和大家見面，真的很幸福，也很想念你們」。