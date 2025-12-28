2026跨年即將在本周三盛大登場，伴隨著倒數與煙火，嶄新的一年就到了。對此，命理專家艾菲爾老師就提醒，2026年星象迎來深層的洗牌與重生，象徵著「舊時代的消逝」與「新意識的覺醒」，同時公布12星座2026年遭遇的契機與挑戰，其中雙子座也將迎來魅力大提升的一年，事業有望迎接跳級。
艾菲爾老師表示，再過三天即將踏入2026年，流年土星與海王星在雙魚及白羊座交界盤旋，象徵著「舊時代的消逝」與「新意識的覺醒」。這是一個從迷霧走進清晨的過程，無論你是想在職涯中尋求突破的白羊，還是渴望價值翻轉的金牛，每個人都將在天王星與木星的共振下，重新校準人生導航。
資料來源：艾菲爾老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
- 白羊座：覺醒與重塑，主宰新人生
2026 年對白羊座而言，是人生座標全面重組的一年。隨著流年土星與海王星落入本命宮，你將經歷一場深刻的「自我更新」。上半年是修復期，你需理清過去的陰影與壓力；下半年則迎來強勢飛躍，你會聽見內心真正的聲音，果斷捨棄不再適合的人事物，以更成熟的姿態啟動生命新篇章。
【愛情與人際】 感情帶有強烈的「命運色彩」。單身者在藝術、靈性或旅途中，極易遇到靈魂共鳴的對象。已有伴侶者需避免過度理想化，透過心靈交流與共同旅行能讓關係更穩固。建議配對：雙魚、巨蟹。
【健康與幸運】 健康重點在「養氣、調息」。受土星影響，需警惕眼睛疲勞與循環問題。適合水療、瑜伽與冥想。
- 金牛座：穩中帶光，開啟價值新循環
2026 年是金牛座從內而外全面重塑的年度。天王星在命宮的流轉，促使你打破舒適圈，在事業與財務上迎來意外突破。這一年你會學會「捨得」，放下執念，從而換取更大的自由與價值感。
【愛情與人際】 春夏之間魅力達巔峰。單身者有機會在工作或美感相關場合遇到靈魂共鳴者，這段感情帶著深刻的熟悉感。有伴者需共同規劃未來，透過實踐具體目標來加固感情。建議配對：處女、摩羯。
【健康與幸運】 重視「靈魂休息」。土星進入 12 宮，易感疲憊，睡眠品質是重中之重。推薦森林散步與音訊療癒。
- 雙子座：思想翻轉，魅力爆點新篇章
2026 年是雙子座心智覺醒、意識升級的一年。上半年你將經歷強烈的轉型浪潮，下半年則進入成果顯化期。你是資訊與時代的傳聲者，只要忠於真實，世界就會給你舞台。
【愛情與人際】 感情充滿靈魂連結感。單身者在社交或文化活動中易遇見一見如故的對象。有伴者需學習耐心傾聽，避免思維過快導致誤解。共同學習新技能將是最佳的感情增溫途徑。建議配對：天秤、水瓶。
【健康與幸運】 社交頻繁易累積精神壓力。建議把「適度休息」列為第一要務，減少熬夜，規律冥想，以保護過度消耗的大腦。
- 巨蟹座：情感覺醒，柔韌重生的新局
2026 年對巨蟹座是心靈重啟與命運翻頁的一年。你將走出過去的情緒殘影，重拾安全感。生活重心從「被動承受」轉向「主動創造」，在溫柔中展現出堅定的領導力。
【愛情與人際】 感情氛圍溫暖。單身者易在公益或藝術場合遇到氣質溫和、有責任感的對象。有伴者則因共築家園、重新佈置居家環境而升溫。你能更成熟地表達脆弱，使關係更穩固。建議配對：天蠍、處女。
【健康與幸運】 健康與情緒息息相關。水元素活動如游泳、泡湯是你的最佳解壓藥。避免過度承擔他人情緒，學會切割。
- 獅子座：王者復位，鳳凰再生的高光
2026 年對獅子座是「奪回掌控權」的年度。過去的沉寂將轉化為強大力量，木星進入命宮後，你的魅力與領導天賦將全面回歸。這是先蹲後跳的一年，命運的聚光燈將再次照向你。
【愛情與人際】 感情如夏日烈焰般鮮活。單身者易在專業社群或藝術場合遇到命定般的互相成就者。有伴者進入深化階段，適合談婚論嫁或共同投資，目標一致讓彼此靠得更近。建議配對：金牛、雙魚。
【健康與幸運】 火元素能量過盛，需搭配「水」來調和。適合游泳與泡溫泉來舒緩焦慮。注意不要過度亢奮導致失眠。
- 處女座：結構重建，踏實開展的新週期
2026 年對處女座是「清理、重整、重生」的循環。上半年你主動放下舊包袱，雖然感到責任變重，但這是在建立內在安全感。下半年運勢回升，你將成為理性的生活掌舵者，一步步實現未來。
【愛情與人際】 感情走向「慢熱而深情」。單身者在進修或健康場合遇見智慧與溫度兼具的人，這段感情會由理解慢慢昇華。有伴者進入「共創階段」，適合討論結婚或共同理財，兩人會一起變得更好。建議配對：摩羯、天秤。
【健康與幸運】 重點在「結構性養生」。你需要建立規律的每日儀式，如早晨拉伸、定時補水。保持神經系統平衡是健康的關鍵。
- 天秤座：重構舞台，愛與責任的平衡
2026 年對天秤座而言，是「人際重建、價值重整」的重要年份。你不再盲目迎合他人，而是學會在平衡中堅持自我。你的魅力與專業全面提升，在跨界合作中將成為核心存在。
【愛情與人際】 感情進入成熟階段。單身者在商務或藝術場合遇見靈魂契合的對象，越相處越覺得是對的人。有伴侶者則進入承諾重大的時刻，如買房或結婚。你將追求更長遠的安全感與共同願景。建議配對：獅子、水瓶。
【健康與幸運】 需注意壓力性疲勞。你適合太極、瑜伽等柔性運動，而非激烈訓練。當身心平衡時，你的氣場會吸引更多貴人。
- 天蠍座：蛻變重生，命運重新洗牌
2026 年天蠍座將經歷一場「靈魂重啟」。你將從過去的混亂中抽身，重新奪回主導權。木星帶動視野擴張與事業躍升，你比以往更清楚目標，會以冷靜果決的方式推動人生進化。
【愛情與人際】 感情帶有宿命色彩。單身者將遇到令靈魂震動的對象，雙方存在強烈頻率共振。有伴者迎來關係重建期，誠實面對內心脆弱，反而能換來更深層的連結與支持。建議配對：巨蟹、雙魚。
【健康與幸運】 重點在「能量淨化」。長期疲勞累積需透過瑜伽、音訊療癒或冥想來釋放。飲食應提升補氣食材，維持能量穩定。
- 射手座：開啟新章，重燃生命熱力
2026 年是射手座「新信念誕生、遠見展開」的一年。天體行運賦予你無限勇氣，特別在海外、出版、學業與靈性探索領域，你將大放異彩。這是翻轉人生、重啟自我能量的重要年份。
【愛情與人際】 人際與愛情運極其活躍。單身者易在國際交流或社群活動中遇見靈魂契合者。有伴者進入「共同目標」階段，透過一起旅行或學習新技能，感情將更加深厚。建議配對：雙子、水瓶。
【健康與幸運】 健康重點在「節奏管理」。雖活力充沛，但需防範過度熬夜影響代謝。適合登山、露營等趣味運動，結合呼吸冥想讓身心保持伸展。
- 摩羯座：權力回歸，穩定中見突破
2026 年的摩羯座將從沉潛中復甦，邁向自信、力量全面提升的階段。國際運勢亮眼，與海外相關的合作或進修將帶來新視野。這是一年價值與能力被廣泛認可的權力回歸期。
【愛情與人際】 情感回到真實軌道。單身者易在工作場合遇到可靠對象。有伴者進入關係深化期，討論買房、共同理財或婚姻。你開始理解真正的愛是兩個人共同的長期承擔。建議配對：金牛、天蠍。
【健康與幸運】 責任心過強易導致身心緊繃。學會適度卸下責任，規律運動結合深度療癒（如溫泉、按摩）是今年必須排入的行程。
- 水瓶座：自我革命，靈感重塑藍圖
2026 年是水瓶座的「自我革命年」。守護星天王星的能量讓你更敢突破框架，拒絕迎合。你在 AI、科技、創新潮流中如魚得水，清楚知道自己想走的路，將以先鋒者姿態開啟新篇章。
【愛情與人際】 感情如電光石火般迷人。單身者易在科技、講座場合遇到思想碰撞的對象，屬於靈魂頻率一致的戀情。有伴者迎來情感升級年，坦誠對話讓未來藍圖更清晰。建議配對：雙子、射手。
【健康與幸運】 心智運作如高速 AI，必須適時按下休息鍵。需防範神經緊繃，運動應動靜平衡，搭配伸展、冥想來緩解大腦壓力。
- 雙魚座：夢想具現，靈魂覺醒之光
2026 年，雙魚座迎來「心靈力量全面復甦」。直覺與創造力大增，過去不敢做的夢，今年會出現具體進展。這是一年能讓你「被世界看見」的年度，整個宇宙似乎都在為你的夢想打光。
【愛情與人際】 你是年度最有機會遇見命定愛情的星座。磁場柔和迷人，單身者易在靈性或藝術場合遇到帶著「熟悉感」的對象。有伴者則能在關係中獲得深刻的安定感與療癒力量。建議配對：巨蟹、金牛。
【健康與幸運】 精神能量高漲易感疲憊，需保持規律補水與冥想。水療、溫泉旅行對你特別有充電效果。照顧好情緒系統，你的直覺會更精準。
資料來源：艾菲爾老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。