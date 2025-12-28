我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸今（28）日舉行自2021年軍事政變以來的首次全國大選。不過，在內戰尚未平息、主要反對勢力未能參與的情況下，這場由軍政府主導的選舉一登場，隨即引發外界對其民主正當性與可信度的高度關注。根據軍政府公布的選務規畫，本次大選採取分批投票方式進行。首輪投票於28日展開，涵蓋全國330個縣鎮中的102個選區，包括首都內比都、最大城市仰光，以及第二大城市曼德勒，投票自當地時間清晨6點開始。第二輪投票預定於下個月11日舉行，第三輪則安排在下個月25日，分別於其餘縣鎮進行。不過，軍政府也坦言，因多地仍處於武裝衝突狀態，叛軍控制區將不設投票站。相關安排形同排除部分地區民眾的投票權利，也使選舉的全面性與代表性受到質疑。在政黨參與方面，前國務資政翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟，因拒絕依軍政府規定重新登記，已遭當局解散，確定無法參與本次選舉。此次完成登記、獲准參選的政黨共有57個，但僅有6個政黨能在全國範圍內競逐國會席次。外界普遍預期，獲得軍方支持的聯邦鞏固與發展黨，將在選舉中占據明顯優勢。緬甸軍政府領導人敏昂萊當天也在內比都投票，並於投票後向媒體表示，這次大選由軍政府負責推動，當局不會讓選舉聲譽受損，強調選舉過程將是自由且公正的。然而，聯合國、部分西方國家以及多個人權組織，先前已對這場選舉提出嚴厲批評，認為在主要反軍政府政黨未能參選、選區因戰事而大幅限縮的情況下，這場大選難以符合自由、公正與具可信度的民主標準。國際社會持續關注，軍政府是否試圖藉由選舉塑造政治合法性，以及選後是否可能對緬甸內部局勢帶來新的不穩定因素。