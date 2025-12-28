我是廣告 請繼續往下閱讀

壯闊台灣聯盟發起人吳怡農（Enoch Wu）近日在個人頻道節目《農好好說》中，邀請到泰國前進黨（Move Forward Party）前黨魁、曾帶領政黨贏得大選卻遭政治力阻擋、無緣總理大位的皮塔（Pita Limjaroenrat）進行深度對談。面對泰國憲法法庭勒令解散政黨並判處他十年參政禁令，皮塔在訪談中展現驚人的政治韌性，強調「獨裁者可以剝奪我的席位，但無法剝奪我的聲音；他們可以解散政黨，但無法殺不死理念。」皮塔在訪談中指出，泰國過去80年來經歷了13次軍事政變，他是近年來第250多位被禁止參政的政治人物。面對這種「系統性的司法政變」，吳怡農詢問他為何明知山有虎仍偏向虎山行？皮塔堅定表示：「因為沈默會滋長現狀（Silence breeds status quo）。」他認為，即便自己無法在體制內擔任公職，仍能透過書寫、演講與公共服務來發揮影響力，為未來的泰國民主留下「麵包屑」般的指引。訪談中，皮塔首度詳細拆解前進黨如何以極少資源贏得大選的「精準政治（Precision Politics）」策略。他提出了「4C原則」：候選人（Candidate）、競爭者（Competitor）、選區結構（Constituency）與票數統計（Count）。皮塔透露，他透過數據分析將全泰國400個選區劃分為「紅、黃、綠」三類：紅色是艱困區不浪費資源，綠色是穩贏區只需去一次，黃色則是關鍵搖擺區，必須去三次以上。這種科學化的選戰打法，讓他們能以小博大，擊敗擁有龐大金權結構的傳統政客。針對全球民主國家面臨的「民主倒退」與選民冷感，皮塔提出了獨特見解。他認為現代獨裁者不再只是透過武力，而是透過設計「選民疲勞（Voter fatigue by design）」來維持政權，讓民眾覺得政治太過極端、戲劇化且無聊，進而放棄投票。對此，皮塔給予新世代改革者的建議是回歸「3T」：信任（Trust）、透明（Transparency）與具體成果（Tangible Results）。他強調，動員青年不能只靠口號，必須先有「同理心（Empathy）」，真正理解年輕人的焦慮，才能將憤怒轉化為改變國家的創意能量。目前擔任哈佛大學資深研究員的皮塔表示，政治是一場馬拉松而非短跑，他將利用這段時間將實戰經驗轉化為教材，培育下一代亞洲民主領袖，並樂觀相信：「時間站在我們這一邊。」