服務馬來西亞沙巴神山數十載、被譽為「神山大力士」的資深挑夫阿比英當辭世，享壽68歲。消息傳出後，當地登山界與社群紛紛表達不捨，緬懷這位以雙肩撐起神山後勤的傳奇人物。根據馬來西亞媒體報導，阿比英當於27日凌晨4時39分辭世，他來自沙巴昆達山的甘榜比諾蘇，是京那巴魯山服務年資最長的挑夫之一。多年來，他默默穿梭於登山步道之間，協助運送物資，成為支撐神山登山活動不可或缺的幕後力量。阿比英當最廣為人知的事蹟，發生在2005年。當時他肩扛重達50公斤的藍色水箱，徒步運送至拉班拉塔山屋，驚人的體力與毅力讓他一夕之間成為焦點，也讓外界開始注意到挑夫在神山運作中所扮演的重要角色。長年工作期間，阿比英當幾乎天天往返丁波漢登山口與拉班拉塔，單程約6公里，平時負重超過30公斤，曾運送過最重達80公斤的汽車電池。對多數人而言難以想像的重量，對他來說卻是日復一日的工作日常。憑藉過人的體能與不服輸的精神，阿比英當被當地人尊稱為「神山大力士」，其身影象徵著奉獻、堅毅與對土地的深厚情感。即使他並非公眾人物，卻早已成為許多登山客心中難以忘懷的一部分。如今這位陪伴神山走過無數歲月的挑夫離世，也讓人們再次看見登山風景背後，那些長年付出卻鮮少被看見的勞動者身影。阿比英當留下的，不只是傳奇故事，更是一段屬於沙巴神山的人情記憶。