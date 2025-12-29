我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸自28日起展開全國大選，採三階段分區投票方式進行，但在內戰持續、部分地區無法投票的情況下，選舉合法性備受國際質疑。英國《衛報》分析指出，在軍政府強行推動選舉的同時，真正左右緬甸權力走向的關鍵角色，並非人民，而是中國的區域利益計算。報導指出，緬甸軍方於2021年發動政變，推翻由翁山蘇姬領導的民選政府後，北京最初反應相對低調，但隨著武裝衝突擴大、經濟陷入混亂，中國的不滿情緒逐漸升高。政變後，新興民主派勢力與多支長期爭取自治的武裝民族團體陸續加入對抗軍政府的行列，局勢急速惡化。中國與緬甸接壤，邊界長達2185公里，不僅是緬甸最大投資國之一，也積極推動連結中國西南地區與印度洋的經濟走廊計畫。然而，政變後的戰火與治安惡化，嚴重干擾相關基礎建設進度，讓北京承受實質損失。分析指出，中國對緬甸局勢的焦躁，不只來自戰事本身，也與邊境地區詐騙園區與跨國犯罪激增有關。正是因為對詐騙問題的不滿，北京在2023年底對緬甸北部武裝民族團體發動行動「默許不阻」，使軍政府在北部地區迅速失守，多處領土落入反抗勢力之手。隨著武裝民族團體勢力坐大，中國隨即調整策略。英國智庫國際戰略研究所東南亞安全與防務研究員摩根．邁克爾斯指出，北京透過關閉邊境、切斷補給線，迫使部分武裝團體降溫退讓。他直言，中國並不打算讓任何一方強大到足以推翻緬甸國家機器，一旦局勢出現失控風險，北京就會介入修正。瑞士非營利組織打擊跨國組織犯罪全球倡議緬甸問題專家陶爾也指出，目前局勢實質上是中國在幕後調整槓桿，逐步讓天平向軍政府傾斜。除了對武裝民族團體施壓，要求停火甚至歸還部分佔領區域，中國也加大對緬甸軍政府的外交與軍事支持，包括邀請其參與上海合作組織相關峰會，並持續提供武器與無人機技術。陶爾分析，中國的介入已有效降低軍政府在北部地區面臨的壓力，但這並不代表北京對軍政府毫無保留。中國目前選擇支持軍政府與其選舉規畫，前提是相關經濟計畫能持續推進，且軍方確實打擊詐騙據點。若2年後基礎建設仍無實質進展，或軍政府錯失與反對勢力談判停火的時機，北京可能再度調整立場。在緬甸國內，反中國情緒持續升高，部分輿論認為中國刻意操作衝突，以擴大對緬甸的影響力。不過，美國智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻認為，北京其實不需要透過戰爭，也能對緬甸各政治勢力施加影響。她指出，中國更可能採取觀望策略，等待權力平衡自然浮現，「不論軍政府或反抗勢力，都未必是中國唯一押注的對象」。