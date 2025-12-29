中央氣象署地震測報中心資料表示，今（29）日上午7時3分發生芮氏規模3.5地震，震央位於北緯22.74度，東經121.07度，即在臺東縣政府西方 8.9 公里，位於台東縣台東市，地震深度僅5.6公里，屬於極淺層地震，台東縣、屏東縣有感，最大震度2級。
各地震度級
臺東縣地區最大震度 2級
屏東縣地區最大震度 1級
根據中央氣象署資料顯示，今（29）日清晨台東地區已出現連續兩次地震，先於上午4時23分發生芮氏規模3.5地震，震央位於北緯 22.74度，東經121.06度，即在台東縣政府西方9.1 公里，位於台東縣台東市，地震深度5.8公里，最大震度3級；接著在上午5時27分發生芮氏規模3.7地震，震央位在北緯22.89度，東經 121.07度，即在台東縣政府北北西方16.7 公里，位於台東縣延平鄉，地震深度8.7公里，最大震度3級，台東縣、花蓮縣地區有感。
