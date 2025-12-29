我是廣告 請繼續往下閱讀

網壇最新一集的「性別大戰（Battle of the Sexes）」於杜拜的可口可樂體育館（Coca-Cola Arena）熱鬧登場。雖然名頭響亮，但這場由澳洲「壞小子」尼克·基里奧斯（Nick Kyrgios）對決現任世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）的比賽，與其說是性別平權的衝撞，更像是一場充滿歡笑與表演性質的高價娛樂秀。最終，基里奧斯以6：3、6：3直落二擊敗莎巴蓮卡，贏下了這場話題十足的表演賽。為了讓比賽稍微「公平」一些，主辦單位特別制定了特殊規則。莎巴蓮卡防守的場地範圍比標準球場縮小了近 10%，且雙方每分都僅有一次發球機會（沒有二發）。儘管如此，曾獲2022年溫布頓亞軍、但近年因手腕與膝蓋傷勢導致過去三年僅打過 6 場職業賽的基里奧斯，依然展現了男子選手的力量優勢。不過，勝負顯然不是重點。比賽過程中充滿了歡笑與惡搞，兩人不時在場上互相開玩笑，基里奧斯秀出了他的招牌「下手發球」，莎巴蓮卡甚至在暫停時間隨著音樂熱舞娛樂全場1萬7000名觀眾。要知道，這場比賽最貴的門票要價近800美元（約新台幣 25,120元），觀眾進場就是為了看這兩位個性鮮明的球星耍寶。這場比賽的名稱借用了 1973 年傳奇球星比莉·珍·金（Billie Jean King）擊敗瑞格斯（Bobby Riggs）的經典戰役。當年的那場比賽在休士頓太空巨蛋舉行，背後承載著爭取女子網球巡迴賽創立與同工同酬的巨大文化意義。然而，52年後的這場對決並沒有那麼沉重的社會使命。基里奧斯與莎巴蓮卡同屬一家經紀公司「Evolve」，這場比賽更像是同門師兄妹聯手「搶錢」、吸引年輕觀眾目光的商業操作。基里奧斯賽後雖然坦言自己有點緊張，但也表示：「我認為這對網球運動來說是一個很棒的墊腳石。」值得一提的是，邀請基里奧斯參加這類比賽本身就帶有爭議性。他曾在2021年承認推倒前女友，雖然最終未被定罪，但也留下了家暴爭議的案底；此外，他過去也曾公開反對網球界的「同工同酬」制度。不過在杜拜的這個夜晚，金錢與娛樂顯然戰勝了這些嚴肅的議題，兩人在網前相擁大笑，為這場秀畫下句點。