台中潭子區和平路巷內一棟三層樓住宅，今天凌晨驚傳火警！警消獲報後到場，先行於一樓救出一名94歲的老翁，但他神情焦急地不斷向現場救護人員呼喊「我兒子還在裡面」。儘管半小時後火勢順利撲滅，消防員也在二樓發現老翁66歲的兒子，但不幸的是，該名男子因傷勢過重，明顯死亡，至於詳細起火原因及死因，能有待調查釐清。事發在今天凌晨2時許，台中市潭子區和平路巷內一處三層樓住宅因不明原因突然起火，火舌迅速在暗夜中竄出，附近鄰居見狀立即報警求救，消防獲報後抵達現場後，連忙佈水線灌救，並於一樓先行救出一名受困的94歲老翁，還好老翁當時意識清楚，經救護人員初步評估後並無大礙、無需送醫。不過，老翁獲救後心急如焚地向救難人員呼喊「兒子仍受困在屋內」，消防員隨即上樓展開搜救，儘管火勢在半小時內順利撲滅，但令人遺憾的是，搜救人員在二樓房間內發現了66歲的連姓男子，而他倒臥在床因燒燙傷勢過重，明顯死亡，並未送醫。據了解，火勢集中燃燒2樓家具，燃燒面積約10平方公尺，這起悲劇讓高齡老父與兒子天人永隔，至於詳細起火原因及死因，尚待進一步調查釐清。