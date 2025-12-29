蔡依林Jolin將在2025年12月30日開始一連三天，在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會。大巨蛋周邊也有多家餐廳加入應援，推出期間限定優惠，像是吃小火鍋唱一句金曲就折30元，憑門票送肉盤半份或是打9折，甚至速食也有買一送一優惠。
📍舞古賀mini鍋物誠品松菸店
「舞古賀mini鍋物」誠品松菸店，於12月30日至1月1日限定推出「繆思女神開唱鍋」，這款火鍋主打三椒層次湯頭（大紅袍花椒、青花椒、藤椒），酸辣香麻超開胃，麻度適中超帶勁，肉品可選女王牛五花或舞台豬五花。
並推出凡出示蔡依林演唱會門票，或現場「開嗓唱一句Jolin金曲」，原價288元的女神鍋，即現折30元，等於只要258元開嗑。
▪️店家資訊
舞古賀mini鍋物（松菸店）
地址：台北市信義區菸廠路88號美食街誠品松菸B1
電話：02-6604 0202
📍COZY TEA 御私藏大巨蛋店
位在大巨蛋B2的「COZY TEA 御私藏」，推出限定特調「大藝術家」，以法國頂級乳源搭配大湖草莓製成雲頂奶霜，搭配焦糖鮮奶茶與寒天晶球，視覺口感雙享受！每杯95元、每日限量50杯。
凡購買一杯「大藝術家」，即免費贈送精美彩繪環保保冷袋乙個，讓粉絲看演唱會也能時尚環保兼具；凡持蔡依林大巨蛋演唱會門票至現場購買「大藝術家」飲品，每杯可直接折抵10元。
▪️店家資訊
御私藏 Cozy Tea Loft大巨蛋門市
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號B2樓
電話：0903-432 207
📍湊湊火鍋
「湊湊火鍋」於12月30日至1月1日期間，持票根用餐可享9折，單杯生啤或紅白酒可享買3送1，此外，還可至粉專留言分享「哪首歌愛上 Jolin」，再加碼贈送炭焙烏龍奶茶兌換券。
▪️店家資訊
湊湊火鍋．茶憩 大巨蛋店
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號 遠東GardenCity 1F
電話：02-2756 6986
📍蔣老爹愛吃鍋
「蔣老爹愛吃鍋」推出即日起至2026年1月15日，凡來店消費出示蔡依林演唱會票根或訂單記錄，即免費招待「美國牛五花或台灣梅花豬」肉盤半份（與生日優惠2擇1、一桌限換1份）。
▪️店家資訊
蔣老爹愛吃鍋
地址：台北市大安區市民大道四段124號
電話：02-2775 1877
📍大巨星港式飲茶
「大巨星港式飲茶餐酒館」特地在跨年夜推出1280元超值餐點，包含港點吃到飽+主餐四選一（如起司焗虎蝦、巨星牛小排等），加400元更升級半隻活龍蝦！小孩優惠則是3歲以下免費、3-6歲300元、6-12歲半價600元。
▪️店家資訊
大巨星港式飲茶餐酒館 遠東Garden City大巨蛋店
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1樓8號櫃位
電話：02-2777 1717
📍麥當勞
大巨蛋內也有麥當勞，跨年時段APP有超多優惠券，歡樂送優惠也有滿額「免費送大薯」，早餐65折回歸蕈菇滿福堡。
◾️麥當勞「買一送一」優惠券！
麥當勞表示，週年慶即日起至12月30日，「買一送一」優惠券開吃：
單點薯餅買一送一、
單點中杯飲品買一送一、
單點焦糖奶茶（冰）買一送一、
單點金選那堤（冰／熱）買一送一、
買指定超值全餐「免費送4塊原味麥克雞塊」、
買指定超值全餐「免費送麥香魚」、
買指定超值全餐「免費送麥香雞」、
買指定超值全餐「免費送吉事漢堡」、
買指定超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、
歡樂送限定／單筆滿250元「免費送中薯」、
手機點餐限定／單筆買100元「免費送小杯玉米湯」。
◾️天天加碼「抽2次優惠券」翻牌遊戲！即日起至12月30日，「High翻聖誕」翻出新品優惠，天天加碼多抽2張優惠券。
◾️早餐「蕈菇滿福堡系列」回歸65折！12月24日起至2026年2月22日（或售完為止）：「菇Luck雙享餐」250元：2份蕈菇豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克雞塊+2份薯餅+2杯38元飲品、「福氣滿滿雙享餐」220元：2份豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克雞塊+2份薯餅+2杯38元飲品。
▪️店家資訊
麥當勞大巨蛋店
地址： 台北市信義區忠孝東路四段515號FD棟B2
📍摩斯漢堡：
位在大巨蛋B2的摩斯漢堡，同樣在跨年場也有許多優惠。
◾️買一送一！可樂／雪碧等飲料「買一送一」任選2杯35元、冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」任選2杯75元。
◾️加10元多一件！加10元多一杯」摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶「任選2杯70元、「加10元多一杯」耶加雪菲任選2杯90元。
◾️超值獨享餐189元起！「摩斯鱈魚堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」189元、「摩斯吉士漢堡／蜜汁烤雞起司堡／超級大麥燒肉珍珠堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」199元。
◾️早餐套餐59元起！「摩斯貝果附草莓醬＋冰紅茶L」59元、「番茄吉士蛋貝果／火腿歐姆蛋貝果／培根雞蛋貝果＋冰紅茶L」套餐79元。
《NOWNEWS今日新聞》幫大家準備好摩斯漢堡12月「MOS超值省」總共16張優惠券，民眾只要拿手機按右鍵、一鍵存圖在手機裡，活動期間內到門市現場出示圖片就能享有優惠。提醒大家，優惠券僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
▪️店家資訊
摩斯漢堡大巨蛋店
地址： 台北市信義區忠孝東路四段515號B2
資料來源：舞古賀mini鍋物、COZY TEA 御私藏、蔣老爹愛吃鍋、湊湊火鍋、大巨星港式飲茶餐酒館、麥當勞、摩斯漢堡、
