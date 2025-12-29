我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成龍（右）後悔以前對房祖名（左）太嚴格，對他沒一句好話，現在只希望他快樂、平安生活。（圖／翻攝微博）

▲成龍被新作《過家家》的父子和解情節打動，坦言過去自己對孩子的教育方式是錯的。（圖／美聯社／達志影像）

▲房祖名在11年前北京呼麻事件引發軒然大波後，作風變得非常低調，鮮少出現在公眾眼前。（圖／摘自房祖名IG）

影壇資深巨星成龍，近來為了跨年要在中國推出的新片《過家家》宣傳，驚吐自己和獨子房祖名的真正關係，懊悔過去堅信「嚴父教育」，對兒子動輒開罵，總沒有一句好話，反而親手把他逼走，父子情被摧毀，以往可能每年還會接到房祖名一通電話，現在連一通都沒有了，承認自己的方式有錯。成龍新片《過家家》描述家人之間的感情，片尾的父子和解戲很打動他，使他不禁想到跟自己兒子房祖名的相處，對於自己親手毀掉與房祖名的互動可能後悔不已。他表示就算房祖名在父親節或是他生日特地打電話來道賀，他也沒有表示感動，而是罵道：「你不應該在特別的日子才打電話，平常就該聯絡。」然後還掛斷電話，房祖名以後乾脆就不打。對於教養這個唯一的兒子，成龍坦承過去奉行「嚴父出孝子」，對房祖名很嚴厲，每次見到面就罵，沒有一句好話，讓人壓力沈重、喘不過氣，直到兩人日漸疏遠、成龍年歲也增長，才體會到這種舊時代的觀念不見得正確，感嘆自己的方法錯了。成龍嘆道：「我錯了，原來教育不是這樣子。」現在他會知道要讓兒子自由發揮、自由創作，不要再用父親的威嚴去壓迫，讓房祖名能夠有個人的空間，他已不再強求，只盼兒子可以平安快樂地過生活。只是成龍以往對房祖名再嚴厲，仍然免不了發生11年前驚動華人社會的房祖名北京涉吸毒遭逮捕事件，當時不僅形象重挫，還被列為劣跡藝人，演藝事業全面停擺，成龍以個人的關係設法止血，房祖名仍然回不到幕前，近年的生活相當低調，除了曾出席友人婚禮外，很少在在公眾眼前出現。