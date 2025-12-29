元旦快到了，緊接著就是農曆新年，不少人都會趁年前大掃除，但一想到大掃除就很累，日本一位整理收納顧問Nozomi就表示，每天只要維持4個小習慣，把習慣融入日常生活中，就能輕鬆維持家裡整潔，甚至不需要大掃除！
根據日本媒體《ESSE》報導，奉行極簡主義、整理收納顧問Nozomi表示，她家很少在年末進行大掃除，不過家裡還是維持得整潔乾淨，這是因為她依照4習慣，每天只花幾十秒、幾分鐘整理，減少家務累積造成的心理負擔，讓生活變得更容易。
1分鐘順手整理玄關
家門一打開就能看玄關，玄關不僅是家裡給人的第一印象，也是最容易累積灰塵的地方，因為家人室外的鞋子都會脫在這邊。Nozomi習慣在進家門後，花約1分鐘的時間打掃玄關、通風鞋櫃，做法很簡單，打開鞋櫃門後，讓空氣流通，再用掃把等清潔工具快速清理地面灰塵，可以搭配除臭粉消除鞋子臭味。Nozomi也規定家中每個人只能在玄關放一雙鞋，減少玄關雜亂感，更容易保持整潔。
客廳地板不放東西
客廳乾淨的關鍵就是「別把東西放在地板上」，只要地面保持空曠，就能方便掃地機器人打掃，每周讓掃地機器人打掃2次就可以維持清潔。至於吃東西掉落的食物碎屑，則可以用手持吸塵器隨手清理。在裝修的時候，選用好清潔的地板材質，更能方便打掃。Nozomi家的客廳刻意不放大型沙發、電視櫃等容易積灰塵的傢俱，讓日常打掃變得更輕鬆。
用完廚房立刻擦乾淨
廚房檯面整齊，廚房看起來就會很乾淨！Nozomi不會在流理台上堆放物品，所有廚房用具都會收到固定的地方；使用完廚房水槽後，也會順手把殘留的水擦乾，以免累積水垢；她會使用拋棄式紙巾代替抹布，減少清洗抹布的負擔；這些只要花幾十秒的動作，可以讓廚房長時間保持乾淨，做菜也會放鬆。
衛浴清潔關鍵在洗澡後立即處理
潮濕的浴室很容易累積水垢、黴菌等，變成很難清潔的空間，Nozomi表示，「洗完澡馬上處理」是維持乾淨的關鍵，洗澡後她會在浴缸噴上清潔劑清洗，最後再用冷水沖一遍，有助於降低黴菌滋生機會；鏡面和牆面如果有水殘留，要立刻擦乾；沐浴乳、洗髮精使用懸掛式收納，因為瓶罐放在地面上，很容易堆積髒污，懸掛收納能降低清潔難度。
資料來源：《ESSE》
我是廣告 請繼續往下閱讀
1分鐘順手整理玄關
家門一打開就能看玄關，玄關不僅是家裡給人的第一印象，也是最容易累積灰塵的地方，因為家人室外的鞋子都會脫在這邊。Nozomi習慣在進家門後，花約1分鐘的時間打掃玄關、通風鞋櫃，做法很簡單，打開鞋櫃門後，讓空氣流通，再用掃把等清潔工具快速清理地面灰塵，可以搭配除臭粉消除鞋子臭味。Nozomi也規定家中每個人只能在玄關放一雙鞋，減少玄關雜亂感，更容易保持整潔。
客廳乾淨的關鍵就是「別把東西放在地板上」，只要地面保持空曠，就能方便掃地機器人打掃，每周讓掃地機器人打掃2次就可以維持清潔。至於吃東西掉落的食物碎屑，則可以用手持吸塵器隨手清理。在裝修的時候，選用好清潔的地板材質，更能方便打掃。Nozomi家的客廳刻意不放大型沙發、電視櫃等容易積灰塵的傢俱，讓日常打掃變得更輕鬆。
廚房檯面整齊，廚房看起來就會很乾淨！Nozomi不會在流理台上堆放物品，所有廚房用具都會收到固定的地方；使用完廚房水槽後，也會順手把殘留的水擦乾，以免累積水垢；她會使用拋棄式紙巾代替抹布，減少清洗抹布的負擔；這些只要花幾十秒的動作，可以讓廚房長時間保持乾淨，做菜也會放鬆。
潮濕的浴室很容易累積水垢、黴菌等，變成很難清潔的空間，Nozomi表示，「洗完澡馬上處理」是維持乾淨的關鍵，洗澡後她會在浴缸噴上清潔劑清洗，最後再用冷水沖一遍，有助於降低黴菌滋生機會；鏡面和牆面如果有水殘留，要立刻擦乾；沐浴乳、洗髮精使用懸掛式收納，因為瓶罐放在地面上，很容易堆積髒污，懸掛收納能降低清潔難度。