我是廣告 請繼續往下閱讀

知名作家張大春，10年前因民進黨前主席林義雄禁食風波，在臉書批評已故名嘴劉駿耀「下流、可恥、腦子裝屎」，被對方提告加重誹謗，張被依公然侮辱罪判罰3000元定讞，經非常上訴成功，日前改判無罪確定，他隨即聲請刑事補償，要國家賠3000元加精神慰撫金6000元共9000元，今日台北地院決定返還張大春6000元，得聲請覆審。回顧案情，2014年4月29日，張大春開車聽劉駿耀在電台節目中，質疑林義雄「為何在李扁時代都不敢絕食？」、「以前可能還吃得飽，現在沒有飯吃，所以乾脆絕食？」，張認為劉刻薄，因此在臉書PO指責劉駿耀「News98有這麼下流的節目主持人，我踏馬的真覺得可恥！」、「就是說你劉駿耀」。隔天，張大春見劉駿耀留言回嗆「您那『踏馬的下流』就留給自己用吧！」還表示「說的人還不知道自己下流，再罵你下流胚也不值了，真不知腦子裡裝什麼屎！」等語遭對方提告。一審判張大春獲判無罪，劉駿耀上訴二審；二審改判張罰金3000元確定，張聲請非常上訴，最高法院撤銷發回更審。更一審判張無罪確定，張大春據以聲請刑事補償，台北地院今開庭調查，張大春主張國家補償3000元，加上精神慰撫金6000元。台北地院今日判決指出，審酌其訴訟期間無逃亡或干擾行為，依《刑事補償法》裁定以最高2倍金額補償，扣除原繳罰金後發還6000元，並加計近10年、年息5%的利息，預計張大春最終可領回將近9000元。此外，而劉駿耀已於2018年12月因胰臟癌病逝，享年52歲。