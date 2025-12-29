我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣富豪到底多有錢？根據金管會公布高資產客戶理財業務最新統計，隨著各家國銀陸續開辦業務，截至2025年11月底，已開辦業務的20家銀行高資產客戶資產管理規模（AUM）達2兆767億元，月增4.12%、年增達50.63%，突破2兆元大關。金管會2020年8月公布「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產逾億元的高資產客戶理財業務，2025年3月3日修正相關規範，刪除AUM限制門檻，全面開放銀行申辦財管2.0業務，迄今已核准21家銀行開辦。根據銀行局統計，截至11月底共有20家銀行開辦業務，合計高資產客戶數1萬9533人，月增993人或5.36%、年增達8013人或69.56%，資產管理規模（AUM）達2兆767億元，月增821億元或4.12%、年增達6980億元或50.63%。觀察高資產客戶資產配置組合變化，截至11月底仍以存款占44%稱冠，但月減0.9個百分點、年減3.5個百分點，連4月下滑、探逾3年半低點。基金16.5%居次，持平10月底、年增1.7個百分點，維持歷來新高水準。而債券占比截至11月底升至14.2%，月增0.5個百分點、年增0.7個百分點，續創歷來新高。保險11.4%，月增0.3個百分點、年增0.2個百分點，回升至今年初高點。境外結構性商品6.9%，月增0.3個百分點、年增0.8個百分點。銀行局副局長王允中表示，隨著開辦財管2.0業務的銀行家數增加，帶動專業人才、商品設計能力，進而帶動業務規模成長。而資本市場氛圍好轉，高資產客戶預期市場將持續降息，將財產配置重心轉向增加高收益類型商品，以提升報酬率。券商方面，截至2025年11月底，累計高資產客戶數1657人，月增51人或3.18%、年增527人或46.64%，累計交易金額4245億元，月增120億元或2.91%、年增達1699億元或66.73%。以業務項目觀察，截至11月底，券商高資產業務交易仍以複委託達3640億元最高、年增62.07%，占比達86%，近1年複委託買賣海外債為174億元。自營以403億元居次、年增達近1.02倍，占比8%。財富管理為202億元、年增達1.02倍%，占比4%。