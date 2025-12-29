我是廣告 請繼續往下閱讀

曾因職棒假球案入獄的嘉義縣無黨籍議員「雨刷」蔡政宜，再度捲入大規模洗錢醜聞。檢警調查發現，蔡政宜涉嫌操控跨境洗錢機房，協助博弈集團處理高達225億元的非法金流，今年8月31日，蔡政宜在桃園機場準備搭機前往越南時，被檢警攔截拘提，認定其涉有重嫌，訊後羈押禁見。全案橋頭地檢署今日偵結起訴，認定蔡涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，且犯後態度不佳曾有職棒簽賭前科，具體向法院求刑10年。回顧事件，檢警今年5月破獲高雄一處大型水房，作為網路賭博跨國洗錢據點，金額高達25億元，追查發現蔡政宜涉案，疑似非法獲利超過2億元。橋檢查出，蔡政宜涉嫌在高雄市區設立機房，長期協助博弈、詐騙等不法集團進行跨國洗錢。檢警今年5月展開收網行動，先逮捕蕭姓、李姓等幹部，並獲法院裁定羈押禁見。後續追查發現，蔡政宜才是幕後主使者，3年來金流逾200億元，依0.5%至1%計算，疑似獲利逾億元。蔡政宜於8月31日在桃園機場準備出境前往越南胡志明市時被檢警拘提到案。檢方展開搜索後於本月1日經過複訊，橋頭地檢署檢察官認為，蔡政宜涉犯《洗錢防制法》等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，高雄地院合議庭裁准。今日全案偵結，檢方痛批蔡政宜為維持議員身分，由妻子代為指揮犯罪集團運作，且落網後全盤否認、態度惡劣。考量其曾有職棒簽賭前科，檢方依組織犯罪及洗錢等罪嫌起訴蔡政宜等5人，並對唐女等7人發布通緝，針對蔡政宜更具體求處10年重刑，將隨案移審送橋頭地院。