▲李俊昊在《現金英雄》的人物設定是，存款越多、超能力越強的英雄。（圖／Netflix）

李俊昊「花錢救人」 豪喊捐出全部財產

為《現金英雄》增胖10公斤 李俊昊練到人生巔峰

《現金英雄》劇情介紹 存款越多、超能力越強

▲李俊昊、金慧峻（左）在《現金英雄》中是一對情侶。（圖／Netflix）

Netflix新劇《現金英雄》找來李俊昊、金慧峻搭檔主演，2人近日接受台灣媒體聯訪宣傳作品，聊到主角姜常雄的能力很直白，身上有多少錢，力量就有多大，被問到如果現實中真的能用錢換取力量來幫助別人，願意花到什麼程度？李俊昊一開始還理性回應「收入的十分之一」，結果話才說完，立刻自己推翻改喊：「全部財產！」現場瞬間笑成一片。李俊昊在《現金英雄》飾演一名再普通不過的上班族，某天突然獲得超能力，卻不是靠天賦或裝備，而是靠現金撐場，意即收入越多、能力就越強，錢包一厚戰力就爆表，但是一出手救人，戶頭立刻歸零。他在英雄責任與生活現實之間來回拉扯，成了史上最貼近社畜人生的草根系英雄，為超級英雄題材帶來全新的視角。這次聯訪中，李俊昊、金慧峻被追問「花錢救人」的問題，李俊昊先開玩笑說，凡事都有一個限度，金慧峻也補一句，如果因此讓自己的日常生活整個崩壞，那就失去意義。於是李俊昊原本要給出「收入的十分之一」這個安全答案，卻又立刻自嘲太現實，乾脆改成「那我還是全花掉好了」，展現角色與本人高度同步的糾結性格。首次挑戰英雄角色，李俊昊也為戲增重10公斤，他曾在網路節目《龍塔羅》透露，因為角色設定是超能力者，希望外型也更有份量，於是肌肉量和體重同步上升，體重一度來到79公斤，他笑說原本身形偏瘦，為了某些場面真的下了不少苦工，才把自己練到人生巔峰狀態。聊起《現金英雄》中最有記憶點的名場面，金慧峻立刻點名「使用超能力時鈔票會變成銅板」，她笑說這個設定既有象徵意義，看起來又很荒謬，反而讓人一秒記住這部作品的核心概念。《現金英雄》故事圍繞著一名夢想擁有自己房子的平凡公務員姜常雄（李俊昊 飾），他意外獲得只要身上有現金就能發動能力的超能力，存款越多、力量越強，然而出身非富豪家庭、薪水有限的他，每次出手救人後都會瞬間變成窮光蛋。即便如此，懷抱正義感的他仍選擇一次次站出來，也因此被專門獵殺超能力者的神祕組織盯上，一場結合現實壓力與英雄選擇的故事就此展開。