援引2001年《中俄睦鄰友好合作條約》

莫斯科與北京的戰略一致性

地緣政治的新維度

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）近來接受塔斯社（TASS）採訪，期間明確表示，如果台灣海峽局勢升級，莫斯科將支持中國捍衛其所描述的國家統一與領土完整。根據Defense Blog報導，拉夫羅夫表示：「基於台灣問題是中華人民共和國內政這一事實，北京擁有所有合法理由來保護其主權與領土完整。」拉夫羅夫發表此番言論之際，國際社會正高度關注台灣周邊的安全局勢，美國與台灣官員也多次警告該地區未來存在衝突風險。在接受塔斯社採訪時，拉夫羅夫將俄羅斯的立場描述為植根於與北京長期簽署的雙邊協議。拉夫羅夫指出，相關行動的框架已載明於俄中於2001年簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》，並稱該條約是兩國關係的基石。他強調：「這份文件所確立的基本原則之一，就是在維護國家統一與領土完整問題上相互支持。」《中俄睦鄰友好合作條約》於2001年7月16日簽署，承諾俄羅斯與中國在政治、經濟及安全等層面展開廣泛合作。俄羅斯官員過去多次援引這項協議，說明兩國的戰略夥伴關係，尤其是在面對美國及其盟友壓力之際。根據塔斯社報導，拉夫羅夫並未直接評論美國的軍事計劃，但強調俄羅斯是透過「中國主權」的角度來看待台灣相關動態。莫斯科一貫否認台灣是獨立國家的任何說法，並與北京對台灣的主權主張保持一致立場。台灣海峽仍是印太地區最敏感的衝突熱點之一。中國將台灣視為其領土一部分，並未排除以武力將台灣納入控制之可能。台灣則作為一個自治的民主政體運作，拒絕北京的主張，並與美國維持密切的安全聯繫。近年來，中國增加了在台灣周邊的軍事活動，包括大規模的海空演習。美國則透過加強在該地區的存在，並擴大與盟友及夥伴的合作來做出回應。華府目前維持「戰略模糊」政策，在外交上承認北京的同時，向台灣提供防禦性武器。報導指出，拉夫羅夫的表態，為地緣政治局勢增添新的變數，顯示俄羅斯在危機發生時將站在中國一方。儘管莫斯科並非台海緊張局勢的直接當事方，其外交支持仍可能使國際社會的降溫努力更加複雜。