全球AI浪潮持續發酵，護國神山台積電今（29）日再度刷新新天價，受惠於先進製程產能吃緊及市場傳出長期漲價計畫，以1515元盤上開出，盤中最高衝至1530元，改寫新天價，市值逼近新台幣40兆元關卡。業界近期傳出，台積電為了釐清市場真實需求並反映墊高的生產成本，已與多家客戶溝通，計畫從2026年至2029年連續四年調升先進製程報價。首波新報價預計於2026年元旦生效，漲幅落在個位數百分比（約3%至10%）。儘管台積電對此維持一貫「不評論價格」的立場，但法人認為，這種「結構性調價」顯示台積電在算力時代擁有絕對的主導權，有望挹注明年首季業績挑戰「歷年最旺第1季」。消息帶動台積電今日股價表現，早盤以1515元盤上開出，隨後衝至1530元新天價，市值來到新台幣39.68兆元。台積電同時也帶動台北股市攻高，今日開盤上漲106.77點、來到28662.69點，盤中最高衝至28826.86點新高點，劍指29000點整數關卡。權值股同步走高，鴻海以227元開出，盤中最高一度來到233元，上漲逾3%；台達電以960元開出，盤中最高衝至974元。