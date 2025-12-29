我家牛排傳出要漲價！平價連鎖牛排品牌「我家牛排」台中北屯分店日前於臉書公布，2026年一月的新菜單，並表示將調漲售價，與原價對比之下，帶骨牛小排漲30元，菲力更一次漲60元，其他五個品項則漲10元。「我家牛排」部分分店也表示同樣將調漲，另一平價牛排「貴族世家」則表示，目前沒有調漲計劃。
「我家牛排」台中北屯分店日前於臉書公布，2026年元旦開始換新菜單，且將要調漲售價，最多品項是將調漲10元，而最高是菲力牛排，將一口氣漲60元。
記者也致電其他分店，號稱全台最大分店的「板橋遠科店」則表示，同樣將在1月1日漲價，每人約10～20元不等。至於高雄中華店也提到，日前就已調漲，單純沙拉吧的價位是390元。
不過我家牛排全台包含直營店、加盟店，各分店價格都略有不同，是否全面調漲，由各分店決定。另外，同樣是平價連鎖牛排品牌的「貴族世家」則表示，近期牛肉真的價格上漲，「但是我們目前是自己吸收成本，還沒有調漲計劃！」
資訊來源：我家牛排、貴族世家
