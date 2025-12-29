我是廣告 請繼續往下閱讀

NHK於28日播出專題節目《NHK Special：大谷翔平 2025》，完整記錄這位洛杉磯道奇球星在歷經多次重大傷勢後，於本季正式重返「投打二刀流」的心路歷程。節目中，大谷翔平親自回顧復出的一年，直言結果「可以給自己滿分」，但更重要的是，他不想失去最初愛上棒球的那份純粹。大谷翔平表示，本季是在2023年右手肘手術，以及2024年左肩脫臼後的「復歸之年」，一切都必須更加謹慎。他坦言：「就結果來說，能以最好的方式結束，我覺得是滿分的賽季。但以投手身分來說，其實還沒有投很多局數。」語氣中既有滿足，也保留對未來的自我要求。回顧整個賽季節奏，大谷翔平透露自己早已預期會「慢一點開始」。「去年季末左肩受傷，我就知道今年的準備會被往後推，所以選擇在確保萬全的狀態下，從後半段再回到二刀流的實戰。」這樣的安排，也讓他在季後關鍵戰役中，仍能以先發投手身分站上大舞台。在國聯冠軍系列賽關鍵一戰，大谷翔平先發登板，主投7局無失分，成為球隊連續兩年挺進世界大賽的重要關鍵。這一役，也象徵他真正跨越傷病陰影，完成二刀流復活。節目中也揭露，大谷在術後主動調整投球動作，從原本的固定式投球，改為更具動能與節奏的「無固定式（No Windup）」投法。他解釋：「術後一年，控球其實要有耐心，不一定馬上回來。那我就想，與其追求完美控球，不如讓動作更順，用95、96英里的球速去投，同時也減輕手肘負擔。」道奇投手教練馬克·普萊爾（Mark Prior）也證實，這項改變是大谷主動提出，並獲得教練團全力支持。談到未來，大谷翔平說出節目中最動人的一句話：「我不想失去把棒球當成興趣的那份心。」他強調，不論站得多高、責任多重，都希望能「有點任性地」追求自己想要的棒球風格與技術，那種單純享受比賽的感覺，希望能一直保留到退休那天。「我想一直喜歡棒球、享受棒球，這樣就夠了。」大谷語氣平靜，卻道出這位世界級球星最核心的信念。在榮耀、壓力與傷痛交織的職業生涯中，大谷翔平用自己的方式證明：真正的偉大，不只是成績與冠軍，而是在巔峰之上，依然記得自己為何而打球。