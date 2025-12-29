我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒（NPB）讀賣巨人當家重砲岡本和真本季宣布透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟，引發美日職棒高度關注。然而，眼看為期45天的交涉期即將進入最後一週，目前卻傳出談判進度不如預期順利。美國資深記者指出，現階段尚未有「迫在眉睫」的簽約跡象，預料這場爭奪戰將會一路僵持到明年1月截止前的最後一刻，才會揭曉結果。全米棒球記者協會（BBWAA）成員、知名記者羅梅洛（在社群平台X上更新了最新動態。他引述消息人士說法表示：「關於岡本和真的合約進度，目前還沒有任何即將定案的跡象。」羅梅洛進一步分析，這筆合約很可能會拖到入札期限結束前，也就是美東時間1月4日下午5點（台灣時間1月5日上午7點）才會正式敲定。這意味著球迷們可能要等到新年的第一個週末，才能知道這位日本巨砲的下家。現年29歲的岡本和真在日職（NPB）打滾11年，累積打擊率2成77、248發全壘打與717分打點，攻擊指數（OPS）高達.882。他曾於2018至2023年間達成連續6年單季30轟的壯舉，手握3座全壘打王、2座打點王以及3座金手套獎（三壘2座、一壘1座），攻守俱佳的表現讓他獲得不少美職球隊的高度評價。至於潛在下家，紐約郵報資深記者海曼（Jon Heyman）日前在美媒《Bleacher Report》的直播節目中點名了6支球隊。包括洛杉磯天使、匹茲堡海盜、波士頓紅襪、多倫多藍鳥、芝加哥小熊以及亞利桑納響尾蛇，都被視為這位日本重砲的潛在落腳處。