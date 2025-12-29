我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇在今年球季成功達成世界大賽二連霸，陣中三位日籍球星大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希居功厥偉。日本電視台《NHK》28日播出了大谷翔平的特別專訪，他在節目中罕見暢談三人私下的相處模式。原以為身為資深前輩的大谷會是威嚴的「大哥」，沒想到他竟在鏡頭前苦笑爆料，兩位學弟根本沒把他放在眼裡，甚至還點名山本由伸是「主謀」。在節目訪談中，主持人好奇詢問大谷，作為球隊核心與最資深的日本前輩，平時是否像「大哥」一樣照顧山本與佐佐木？沒想到大谷聽完立刻笑著揮手否認：「完全沒有這回事啦！」緊接著，大谷露出調皮的笑容，幽默地「控訴」兩位後輩的真實態度：「說實話，我覺得他們兩個根本就在看扁我（瞧不起我），特別是由伸這傢伙，最誇張了，嘿嘿。」言論一出，立刻讓現場充滿笑聲，也展現了三人之間如同兄弟般毫無隔閡的好交情。節目也回顧了道奇奪冠當下的香檳浴慶祝畫面。只見大谷興奮地一把將山本由伸扛了起來，而本季新加盟的佐佐木朗希則緊緊抱著冠軍獎盃，三人同框笑得燦爛。對於能與兩位同鄉好手並肩作戰，大谷感性地表示：「三位日本選手一起在場上奮鬥，我打從心底感到開心。」他也給予兩位學弟極高評價：「山本由伸今年的表現真的沒話說，非常出色；而佐佐木朗希也在球季尾聲成為球隊倚重的戰力，我覺得對他們兩人來說，這都是一個很棒的賽季。」