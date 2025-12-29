日本暗黑天后三上悠亞日前宣布加盟福爾摩沙夢想家Formosa Sexy，正式加入台灣啦啦隊女神行列，上週27、28日兩場主場賽事初登板，共吸引約6000名觀眾一睹偶像風采，Formosa Sexy團長壯壯也分享三上悠亞「拜碼頭」的合照，球迷一看驚呼：「壯壯沒有輸！」
三上悠亞貼壯壯留影 球迷：本土美女還是不錯的
壯壯昨（28）日在粉專貼出與三上悠亞的親暱合影，可見雙姝穿著平口隊服，緊緊靠肩，貼身衣料和剪裁讓兩人魔鬼體態畢露，畫面相當養眼，壯壯暖心寫下：「讓我們掌聲歡迎三上悠亞，真的太可愛了！連續兩天的賽事已經被萌到融化了～夢想家人們真的太幸福了！我夢無敵！」
貼文曝光後，才半天吸引1.2萬人按讚，大批球迷表示：「難得看到有啦啦隊妹子站Yua（三上悠亞）旁不被輾壓的，Ula（壯壯）真的很厲害」、「這絕對是地表最強美團」、「不惶多讓」、「我們本土美女還是不錯的」、「還是壯壯完勝」、「壯壯也不輸她呀」、「突然想去夢想家看比賽了」、「超強陣容！」
搶攻台灣啦啦隊市場大餅 三上悠亞加盟Formosa Sexy
日前，三上悠亞風光宣布加入TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，搶食台灣啦啦隊女神的市場大餅，她選擇「25」為自己的專屬背號，三上悠亞說，會選25的原因，為希望以其日文諧音「開心的笑」帶給大家開心的笑容。
三上悠亞去年即以「一日啦啦隊」身分，現身夢想家主場應援，這次正式宣告加盟Formosa Sexy，預計未來還會現身4場夢想家主場賽事，為自家球隊應援。
資料來源：壯壯 • ZZ IG
