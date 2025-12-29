日本BL作家「ニクヤ乾」日前在個人社群上宣傳作品將推出繁體中文版，卻使用中國的五星旗當作標誌，後續又在直播戲謔台灣是「某個國家」，引爆台灣粉絲怒火。對此，今（29）日台灣代理商青文出版社宣布，將取消「ニクヤ乾」明年2場台灣簽書會，同時也開放全額退費。
日本BL作家用五星旗宣傳中文版！直播戲謔稱台灣「某個國家」
日本BL作家ニクヤ乾目前正在創作《當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法》，預計將在明年2月飛來台灣參加2026台北國際動漫節，不過近期宣布發行新書的貼文中，卻使用了中國五星旗來宣傳中文版本。
由於目前中國明確禁止同性戀BL題材之創作，因此就有台灣讀者留言提醒ニクヤ乾，沒想到後續「ニクヤ乾」沒有改掉宣傳貼文，反而是開了一場聲音直播，聲稱：「我不清楚作品是在哪個國家販售，只知道是中國語版，就像法文版是不是在法國發售，我也不是很清楚。中文版在中國沒辦法販售喔，哈哈哈哈哈哈！為什麼呢？在哪裡可以買到呢，在某個國家可以買到呢！」
日本作家道歉了！台灣簽書會仍遭取消
「ニクヤ乾」直播戲謔的說法再度引發大批台灣粉絲不滿，揚言抵制，甚至希望出版社能給予說法。對此，青文今（29）日發出聲明：「針對近日社群媒體上的爭議討論，本公司業經審慎考量後，做成以下決定：活動停辦取消原定於2026年2月7日二場簽名會。（動漫節現場 & 金石堂汀州店）。」
至於作者「ニクヤ乾」，在事件輿論發酵之後，才在12月27日發布道歉聲明：「關於先前的道歉，由於言詞不周、誠意不足，在此再次向各位致歉。是我太過無知且淺薄。我絕對沒有輕視或傷害台灣讀者的意圖，Core Magazine告知的是「中文版」，一迅社告知的是「台灣版」，我自己誤以為兩者有差異，卻沒有正確理解就直接發布了貼文。結果讓台灣的各位感到非常不快，我由衷向大家道歉。由於我的認識不足與缺乏顧慮，深深傷害了各位的認同感，讓大家感到不快，對此我無可辯解。真的非常抱歉。再次向台灣的各位，由衷致上最深的歉意。」
資料來源：青文出版社
