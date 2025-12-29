最難訂位吃到飽餐廳「島語」自助餐廳，繼台北漢來店、高雄漢神百貨店之後，全台第三家分店今（29）日在桃園台茂購物中心開幕。「島語」桃園台茂店於日前開放預約，同樣一位難求，開放3分鐘後座位立刻被搶光。《NOWNEWS今日新聞》開箱「島語」桃園台茂店的新菜與必吃菜，整理價位、特色等一次看。漢來美食也提到，明年又將台北大巨蛋店，而最先開幕的是台中洲際店，約7月開幕。
「島語」甫榮獲「2025網友最愛全台十大人氣吃到飽餐廳」第1名殊榮，在桃園插旗新分店。「島語」隸屬的集團漢來美食表示，此次島語第三店是由原本漢來海港台茂店改裝升級、更換品牌的全新餐廳，從原本海港的300個座位數，減少成為270個，訴求更舒適、寬敞的環境，規劃「沁、鮮、盛、爍、極、煲、膳、炙、繽」9座島檯，漢來美食西餐總經理劉子銘強調，島語的創立宗旨就是希望能夠提供消費者全方位的感官體驗，讓吃自助餐，也能感受Fine Dining的尊榮。
海鮮區新推雪蟹腳，還有特別處理的野生沙公堪比活蟹
「島語」最受饕客喜愛的島檯非「鮮區」海鮮台莫屬！本次新推出來自南極深海、數量珍稀的「雪蟹腳」，肉量豐厚不空殼，採急速活凍保鮮技術，鎖住原始鮮甜肉汁與綿密肉質；另供應肉質扎實飽滿的「野生沙公」，透過獨特細胞活存技術，避免冷凍時冰晶破壞肉質，留住蟹肉原有的細緻可口，媲美現撈現食。「炙區」則新推出「魚子醬蒜香帆立貝」，可品嚐到貝柱的鮮嫩、裙邊的彈牙，雙重口感搭配進口頂級魚子醬。
供應現炸天婦羅的「極區」，設置了4個板前座位，方便單人顧客，坐在此專區，可以欣賞到專業廚師現場演釋，以細膩手法與食材鮮度，提供客人美食製作的互動式體驗。本區供應精緻炸物，將重量級虎斑花枝以純手工細緻去皮去骨，保有花枝自然彈性和黏性、呈現出扎實口感，主廚特別研發「古早味八寶卷、花枝丸、花枝蝦仁油條」等炸物點心，以職人精神呈現復古台式風貌。
從珍稀海味到經典中、西式佳餚，環繞世界的美味在此齊聚一堂。「膳區」新推出中式年節經典菜色「極品佛跳牆」，也有「沁區」，有新品「蜂蜜拿鐵」使用高雄60年蜂蜜品牌－文誠蜂蜜調製。「沁區」長期與亞洲50大酒吧Bar TCRC主理人阿翔合作，此次推出「好桃氣」。甜點則有日式和菓子「奶黃水無月」、「芋芯冰糕」等。
維持一島檯一餐酒 新推日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」
因為首創「一島檯一餐酒」的Wine Paring服務，提供讓老饕愛不釋口的佐餐酒品是島語設定的重中之重，漢來島語此次獨步全台，引進日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」，採傳統生酛釀造工法，延長發酵時間使口感呈現清爽辛口、輕盈易飲的風味。
最難訂位吃到飽超人氣 必吃菜色一次看
另外「島語」還有多樣人氣菜色，包含炙燒握壽司、手捲、現流生魚片、牛排、戰斧豬排、迷迭香料羊排、甕仔雞、溫生蠔、法國田螺、烤肋眼牛排、煎干貝、片皮鴨、鮑魚燒賣等。等，還有西式開胃湯品「法式松露野菇濃湯」，搭配嚴選世界麵包冠軍得主－王鵬傑師傅特製的小可頌，沾取濃湯品嚐奶香四溢。
🟡「島語」桃園台茂店開幕日與訂位攻略：
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
正式開幕日： 12月29日（週一）
訂位平台： Inline 線上訂位 ，每月1日可下訂隔月的座位
用餐時間：
午餐：11:30~14:00
下午餐：14:30~17:00
晚餐：18:00~21:30
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
果然匯也有新分店，推7道限定菜 餐價每人638元+10%起
開新分店的還有饗賓集團旗下人氣蔬食Buffet「果然匯」，進駐台北新光三越站前店13樓，占地260坪，擁有312個客席座位。「果然匯」曾獲CNN認證為世界十大素食城市台北之代表餐廳。果然匯台北新光站前店特別推出7道開幕限定料理，包含「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」、「旬蔬豆乳鍋」、「奶油南瓜燴時蔬」等菜色。「果然匯」餐價每人638元+10%起，享有多樣蔬食吃到飽，包含必吃的松露奶油野蕈燉飯、牛若麵、日式天婦羅，以及與旭集同款的冰淇淋等。
資訊來源：島語、果然匯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
