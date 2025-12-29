我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市距離封關還有2個交易日，今（29）日再寫新紀錄，盤中在買盤挹注下，最高一度衝至28841.64點新高點，終場則是上漲254.87點或0.89%，收在28810.89點，創收盤新高點，日K連2紅，成28810交量為4390.98億元。中小型股同步走強，櫃買指數開盤上漲0.25點、來到271.75點，終場上漲1.32點或0.49%，收在272.82點，日K連6紅，成交量為1427.89億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、華新、富喬、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、富喬、京元電子、南亞科、鴻海。權值股全數走高，今日帶動指數創高的最大功臣就是權王台積電，今日以1515元盤上開出，最後一盤爆出2346張買單，終場收在歷史新天價1530元，上漲20元或1.32%，市值逼近新台幣40兆元，挹注大盤指數就有158點。鴻海也同步走高，終場上漲5.5元或2.44%，收在231元，挹注大盤指數就有24點；台達電尾盤表現相對無力，終場上漲6元或0.63%，收在962元。台積電創下新天價，帶動相關供應鏈走強，首先反映的是設備股，高僑攻上漲停價30.85元，友威科上漲逾9%，川寶、東捷上漲逾8%，暉盛-創、博磊上漲逾6%，固緯、揚博上漲逾5%，萬潤上漲逾4%，陽程、雷科、家登上漲逾3%。今日盤面焦點在於面板型扇出型封裝概念股，市場傳出，面板大廠群FOPLP先進封裝傳出打進Space X，拿下射頻晶片元件封裝訂單，目前產能滿載、逐季放量，今日爆出將近37萬張大量攻上漲停價14.85元，也帶動相關個股走高，鑫科、京元電子、欣銓攻上漲停板，友威科逼近漲停，東捷上漲逾8%，暉盛-創上漲逾5%。此外，PCB概念股也同步走高，建榮、恩德、德宏、凱崴、榮科、尖點攻上漲停板，銘旺科上漲逾8%，達航科技上漲逾7%，富喬上漲逾6%，佳總、群翊、寶得利上漲逾3%，台玻、志聖、台光電上漲逾2%。總統賴清德日前頻頻釋出對台灣國防產業的利多消息，表示政府目前強調國防自主，並且在全球吹起「非紅供應鏈」的浪潮下，賴總統也點名國防工業未來有望成為新護國神山，再加上，中國解放軍東部戰區今日宣布突襲軍演，帶動軍工類股漲聲響起，高僑攻上漲停價30.85元，銘旺科上漲逾8%，邑錡、雷虎上漲逾4%，和成、中光電、精剛上漲逾3%。不過記憶體族群今日相對疲軟，旺宏下跌逾2%，力積電下跌逾1%，南亞科同步收黑，唯獨華邦電小漲0.52%。