天冷空導致心肌梗塞！一名執業20年的急診醫師近日表示，近日他在睡前突然感到胸口悶著，脖子有緊縮感，讓他馬上內心響起警鈴「心肌梗塞的症狀」，考慮了一陣子仍打算出門去掛急診，並準備換上暖一點的衣服時，沒想到當他一把衣服脫下來，不舒服跟喘不過氣的感覺立刻就不見了，才發現是衣服穿反了，好險只是虛驚一場。一名在急診界工作20年急診醫師，近日於臉書粉專「急診醫師碎碎唸」上，以「差點跑去掛急診」為題發文表示，睡覺時他突然感到胸口悶著，脖子有緊縮感、一直覺得吸氣吸不飽的感覺，身為急診醫師二十年的他，馬上內心響起警鈴，這就是我們常常遇到的心肌梗塞的症狀」雖然他內心糾結著「應該不是，應該不是」，但那種喘不過氣的感受卻又如此真實，又想起當年還抽煙時，特別準備的那瓶NTG 可能已經過期了，因此最終覺得不去急診掛號不行，因此下床準備穿暖一點的衣服出門去看病，還一邊還想著，要自己開車還是叫計程車？還是救護車？結果當他一把衣服脫下來，不舒服跟喘不過氣的感覺立刻就不見了，沒想到再定睛一看居然只是「衣服穿反了」。急診醫師忍不住表示，本來還以為是網路笑話，沒想到居然真實發生在自己身上，也警惕自己「以後再也不買前後都寫字的T shirt 了」。對此，網友在下方留言表示「幸好是虛驚一場」、「害我好緊張」、「下次如果穿襯衫，第一顆鈕釦不要扣喔！」、「衣服買寬鬆點」、「醫師保重啊，病患大眾很需要你的。」